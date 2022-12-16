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В США назвали возможную красную черту в финансировании Киева - РИА Новости, 16.12.2022
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В США назвали возможную красную черту в финансировании Киева
В США назвали возможную красную черту в финансировании Киева - РИА Новости, 16.12.2022
В США назвали возможную красную черту в финансировании Киева
Конгресс США может отказаться от поддержки Киева без мирных переговоров, написал обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:56
2022-12-16T16:32
в мире
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
америка
министерство обороны сша
киев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конгресс США может отказаться от поддержки Киева без мирных переговоров, написал обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.По мнению автора статьи, пока президентом страны остается Джо Байден, Америка останется основным источником финансирования для Украины."США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а по состоянию на середину ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще 37,7 миллиарда. В сумме это составляет 105,5 миллиарда. Общий оборонный бюджет США на 2023 финансовый год должен составить 857,9 миллиарда долларов военных расходов. Если вы сравните эти две цифры, соотношение составляет около 12 процентов — помощь Украине по сравнению с общими расходами на оборону. Если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не будет видно конца", — отметил Атламазоглу.Обозреватель подчеркнул, что республиканцы, получившие большинство в палате представителей конгресса США, могут как минимум ослабить финансовую помощь Киеву, а Белый дом не готов слишком долго спонсировать Киев.Он добавил, что недавнее решение Пентагона поставить Киеву системы противоракетной обороны Patriot — знак решительной поддержки.После начала российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20221216/kontrnastuplenie-1839107672.html
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украина
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в мире, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, америка, министерство обороны сша, киев
В мире, Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Америка, Министерство обороны США, Киев
15:56 16.12.2022 (обновлено: 16:32 16.12.2022)
 
В США назвали возможную красную черту в финансировании Киева

19FortyFive: конгресс США может отказаться от поддержки Киева без мирных переговоров

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Конгресс США может отказаться от поддержки Киева без мирных переговоров, написал обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу.
По мнению автора статьи, пока президентом страны остается Джо Байден, Америка останется основным источником финансирования для Украины.
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"США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму 68 миллиардов долларов, а по состоянию на середину ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще 37,7 миллиарда. В сумме это составляет 105,5 миллиарда. Общий оборонный бюджет США на 2023 финансовый год должен составить 857,9 миллиарда долларов военных расходов. Если вы сравните эти две цифры, соотношение составляет около 12 процентов — помощь Украине по сравнению с общими расходами на оборону. Если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не будет видно конца", — отметил Атламазоглу.
Обозреватель подчеркнул, что республиканцы, получившие большинство в палате представителей конгресса США, могут как минимум ослабить финансовую помощь Киеву, а Белый дом не готов слишком долго спонсировать Киев.

"Еще 12 месяцев боевых действий могут стоить более ста миллиардов долларов помощи. Законодатели могут отказаться поддерживать эти меры без каких-либо мирных переговоров. У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет. <...> Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать", — выразил мнение Атламазоглу.

Он добавил, что недавнее решение Пентагона поставить Киеву системы противоракетной обороны Patriot — знак решительной поддержки.
После начала российской спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие Украине. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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