https://ria.ru/20221216/ukraina-1839114758.html

Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник

Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022

Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник

Украинский военный расстрелял двух гражданских в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах со ссылкой... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:39

2022-12-16T12:39

2022-12-16T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

херсонская область

служба безопасности украины

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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинский военный расстрелял двух гражданских в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах со ссылкой на присланное местными жителями видео. Автор ролика утверждает, что он тоже из Артемовска, но смог эвакуироваться из города. Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье. "Вот такие у нас <…> защитники. Сдали какое-то село в пригороде, откатились назад. От нас до фронта несколько километров еще, но, по ходу, они решили тут расквартировать типа тыловиков. Стали ходить по домам, мол, мы тут такие все важные, славная 93-я бригада…" — говорится в описании.Согласно словам автора видео, на требование предоставить жилье несколько местных жителей ответили отказом. "На второй день эти ублюдки приперлись к соседям и вот чего учинили. По ходу, получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание. <...> Я их знал, хорошие люди были, и вот так. <...> Короче, к вечеру улицу им освободили. Такие дела", — рассказал автор видео. Это не первые сообщения об убийствах людей киевскими военнослужащими. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве сообщил РИА Новости, что СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Их подозревали в сотрудничестве с Россией. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221212/provokatsiya-1838099381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/plennye-1834077706.html

https://ria.ru/20221117/kherson-1832257221.html

артемовск

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херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, артемовск, киев, херсонская область , служба безопасности украины