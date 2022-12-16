https://ria.ru/20221216/ukraina-1839114758.html
Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник
Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник - РИА Новости, 16.12.2022
Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник
Украинский военный расстрелял двух гражданских в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах со ссылкой... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:39
2022-12-16T12:39
2022-12-16T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
херсонская область
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинский военный расстрелял двух гражданских в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах со ссылкой на присланное местными жителями видео. Автор ролика утверждает, что он тоже из Артемовска, но смог эвакуироваться из города. Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье. "Вот такие у нас <…> защитники. Сдали какое-то село в пригороде, откатились назад. От нас до фронта несколько километров еще, но, по ходу, они решили тут расквартировать типа тыловиков. Стали ходить по домам, мол, мы тут такие все важные, славная 93-я бригада…" — говорится в описании.Согласно словам автора видео, на требование предоставить жилье несколько местных жителей ответили отказом. "На второй день эти ублюдки приперлись к соседям и вот чего учинили. По ходу, получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание. <...> Я их знал, хорошие люди были, и вот так. <...> Короче, к вечеру улицу им освободили. Такие дела", — рассказал автор видео. Это не первые сообщения об убийствах людей киевскими военнослужащими. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве сообщил РИА Новости, что СБУ расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области. Их подозревали в сотрудничестве с Россией. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221212/provokatsiya-1838099381.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/plennye-1834077706.html
https://ria.ru/20221117/kherson-1832257221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, киев, херсонская область , служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Херсонская область , Служба безопасности Украины
12:39 16.12.2022 (обновлено: 13:53 16.12.2022)
Украинский военный расстрелял мирных жителей в Артемовске, сообщил источник
Источник сообщил, что украинский военный расстрелял двух мирных жителей в Артемовске
ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Украинский военный расстрелял двух гражданских в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах со ссылкой на присланное местными жителями видео.
"Снято где-то в конце ноября. Место действия — Артемовск. Прислал один из успевших эвакуироваться из города", — сказал собеседник агентства.
Автор ролика утверждает, что он тоже из Артемовска, но смог эвакуироваться из города. Судя по описанию к ролику, конфликт между местными жителями и украинскими военными произошел из-за того, что люди отказались предоставлять последним жилье.
"Вот такие у нас <…> защитники. Сдали какое-то село в пригороде, откатились назад. От нас до фронта несколько километров еще, но, по ходу, они решили тут расквартировать типа тыловиков. Стали ходить по домам, мол, мы тут такие все важные, славная 93-я бригада…" — говорится в описании.
Согласно словам автора видео, на требование предоставить жилье несколько местных жителей ответили отказом.
"На второй день эти ублюдки приперлись к соседям и вот чего учинили. По ходу, получили разрешение у командиров, ну и устроили этот беспредел в назидание. <...> Я их знал, хорошие люди были, и вот так. <...> Короче, к вечеру улицу им освободили. Такие дела", — рассказал автор видео.
Это не первые сообщения об убийствах людей киевскими военнослужащими. Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в украинском ведомстве сообщил РИА Новости, что СБУ
расстреляла 20 человек в Бериславе — на подконтрольной Киеву
правобережной части Херсонской области
. Их подозревали в сотрудничестве с Россией.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.