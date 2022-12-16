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Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839095670.html
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине - РИА Новости, 16.12.2022
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине
На всей территории Украины ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:48
2022-12-16T13:03
украина
в мире
специальная военная операция на украине
жкх
кирилл тимошенко
владимир зеленский
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Чиновник призвал призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.В пятницу утром на всей украинской территории объявлена воздушная тревога, в городах были слышны взрывы.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах украинской столицы, в городе начались перебои с электричеством. Кроме того, полностью обесточен Харьков. Как отметил глава города Игорь Терехов, удары наносятся по инфраструктурным объектам. Отопление и свет пропали в Кременчуге, электричества нет в Полтаве.О двух мощных взрывах в Днепропетровске написал УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского. Губернатор Одесской области Максим Марченко рассказал, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".Местные СМИ также сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Кировоградской и Тернопольской областях.Вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839100616.html
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украина, в мире, жкх, кирилл тимошенко, владимир зеленский, харьковская область, вооруженные силы рф
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
11:48 16.12.2022 (обновлено: 13:03 16.12.2022)
 
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине

Замглавы офиса Зеленского: на Украине ввели экстренные аварийные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", — заявил он.
Чиновник призвал призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.
В пятницу утром на всей украинской территории объявлена воздушная тревога, в городах были слышны взрывы.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах украинской столицы, в городе начались перебои с электричеством.
Кроме того, полностью обесточен Харьков. Как отметил глава города Игорь Терехов, удары наносятся по инфраструктурным объектам. Отопление и свет пропали в Кременчуге, электричества нет в Полтаве.
О двух мощных взрывах в Днепропетровске написал УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского. Губернатор Одесской области Максим Марченко рассказал, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".
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Местные СМИ также сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Кировоградской и Тернопольской областях.
Вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЖКХКирилл ТимошенкоВладимир ЗеленскийХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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