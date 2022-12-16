https://ria.ru/20221216/ukraina-1839095670.html

Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине

Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине - РИА Новости, 16.12.2022

Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине

На всей территории Украины ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:48

2022-12-16T11:48

2022-12-16T13:03

украина

в мире

специальная военная операция на украине

жкх

кирилл тимошенко

владимир зеленский

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.Чиновник призвал призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.В пятницу утром на всей украинской территории объявлена воздушная тревога, в городах были слышны взрывы.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах украинской столицы, в городе начались перебои с электричеством. Кроме того, полностью обесточен Харьков. Как отметил глава города Игорь Терехов, удары наносятся по инфраструктурным объектам. Отопление и свет пропали в Кременчуге, электричества нет в Полтаве.О двух мощных взрывах в Днепропетровске написал УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского. Губернатор Одесской области Максим Марченко рассказал, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".Местные СМИ также сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Кировоградской и Тернопольской областях.Вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839091791.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839100616.html

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html

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украина, в мире, жкх, кирилл тимошенко, владимир зеленский, харьковская область, вооруженные силы рф