11:48 16.12.2022 (обновлено: 13:03 16.12.2022)
Экстренные аварийные отключения света ввели по всей Украине
Замглавы офиса Зеленского: на Украине ввели экстренные аварийные отключения света
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На всей территории Украины ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света", — заявил он.
Чиновник призвал призвал украинцев с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.
В пятницу утром на всей украинской территории объявлена воздушная тревога, в городах были слышны взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах украинской столицы, в городе начались перебои с электричеством.
Кроме того, полностью обесточен Харьков. Как отметил глава города Игорь Терехов, удары наносятся по инфраструктурным объектам. Отопление и свет пропали в Кременчуге, электричества нет в Полтаве.
О двух мощных взрывах в Днепропетровске написал УНИАН со ссылкой на живущего в городе депутата Рады Максима Бужанского. Губернатор Одесской области Максим Марченко рассказал, что "в других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре".
Местные СМИ также сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Кировоградской и Тернопольской областях.
Вооруженные силы 10 октября начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.