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В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839084962.html
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 16.12.2022
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества
Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:06
2022-12-16T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким."Задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. ПВО работает", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в пятницу утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839084782.html
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украина
николаевская область
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в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
11:06 16.12.2022
 
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества

В Николаевской области Украины ввели аварийные графики отключения электричества

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким.
"Задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. ПВО работает", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:03Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве начались перебои со светом
Ранее сообщалось, что в пятницу утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Лампы - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
11:03Специальная военная операция на Украине
В Кременчуге пропали свет и отопление
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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