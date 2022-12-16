https://ria.ru/20221216/ukraina-1839084962.html
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 16.12.2022
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества
Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:06
2022-12-16T11:06
2022-12-16T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153204/63/1532046322_0:174:1500:1018_1920x0_80_0_0_959697f439b30a2ad6f6f74463094cd4.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким."Задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. ПВО работает", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в пятницу утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20221216/kiev-1839084782.html
https://ria.ru/20221216/kremenchug-1839084641.html
украина
николаевская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153204/63/1532046322_0:33:1500:1158_1920x0_80_0_0_f4301b057dd30a8d72621cb1e30637eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества
В Николаевской области Украины ввели аварийные графики отключения электричества