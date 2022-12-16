https://ria.ru/20221216/ukraina-1839084962.html

В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества

В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества - РИА Новости, 16.12.2022

В Николаевской области Украины ввели графики отключения электричества

Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:06

2022-12-16T11:06

2022-12-16T11:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аварийные графики отключения электричества в Николаевской области Украины ввели в пятницу, сообщил глава местной областной военной администрации Виталий Ким."Задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе. ПВО работает", - написал Ким в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в пятницу утром воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20221216/kiev-1839084782.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф