В ДНР рассказали о потенциале для экспорта добываемого в республике угля
Добываемый в ДНР уголь имеет серьезный потенциал для экспорта - вице-премьер региона
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкШахтер показывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске
Шахтер показывает уголь на шахте "Глубокая" в Шахтерске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Уголь, добываемый в ДНР, имеет серьезный потенциал для экспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Владимир Ежиков.
"Если говорить про уголь, это то, что здесь всегда было, есть и будет, то на сегодняшний день у нас есть понимание, что это очень качественный антрацит, которые здесь добывается. Он очень востребован на мировом рынке. Здесь именно эта марка углей, которая, как нам кажется, имеет серьезный потенциал для экспорта", - сказал он.
По словам Ежикова, в ДНР также добывается гранит высокой плотности, высокой твердости. "У нас есть ряд хороших карьеров, как раз где мы сейчас вышли на глубину, где идет уже там больше 1200 твердости этого гранита, и вот он как раз такой уже специализированный, достаточно дорогой энергоматериал, может быть интересен с точки зрения вывоза за территорию республики", - отметил вице-премьер ДНР.
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