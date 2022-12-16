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В ДНР рассказали о потенциале для экспорта добываемого в республике угля

В ДНР рассказали о потенциале для экспорта добываемого в республике угля - РИА Новости, 16.12.2022

В ДНР рассказали о потенциале для экспорта добываемого в республике угля

Уголь, добываемый в ДНР, имеет серьезный потенциал для экспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Владимир Ежиков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:24

2022-12-16T10:24

2022-12-16T10:24

экономика

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Уголь, добываемый в ДНР, имеет серьезный потенциал для экспорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Владимир Ежиков.По словам Ежикова, в ДНР также добывается гранит высокой плотности, высокой твердости. "У нас есть ряд хороших карьеров, как раз где мы сейчас вышли на глубину, где идет уже там больше 1200 твердости этого гранита, и вот он как раз такой уже специализированный, достаточно дорогой энергоматериал, может быть интересен с точки зрения вывоза за территорию республики", - отметил вице-премьер ДНР.

https://ria.ru/20221114/avstraliya-1831373510.html

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экономика, донецкая народная республика, россия