18:54 16.12.2022 (обновлено: 19:40 16.12.2022)
Начались крупномасштабные учения Балтийского флота
Начались крупномасштабные учения Балтийского флота с участием авиации и береговых войск
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в пресс-службе БФ.
В них принимают участие более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более полутора тысяч военнослужащих, свыше 50 единиц военной и спецтехники, самолеты и вертолеты морской авиации.
"Началось командно-штабное учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы, соединения надводных кораблей флота и морской авиации. В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач", — говорится в сообщении.
В Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают:
- —противоминное обеспечение развертывания сил;
- —противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде;
- —совместные действия в едином походном ордере;
- —отражение средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям;
- —ведение учебного морского боя.
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