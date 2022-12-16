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Начались крупномасштабные учения Балтийского флота - РИА Новости, 16.12.2022
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Начались крупномасштабные учения Балтийского флота
Начались крупномасштабные учения Балтийского флота - РИА Новости, 16.12.2022
Начались крупномасштабные учения Балтийского флота
В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в пресс-службе БФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:54
2022-12-16T19:40
безопасность
калининградская область
балтийское море
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в пресс-службе БФ.В них принимают участие более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более полутора тысяч военнослужащих, свыше 50 единиц военной и спецтехники, самолеты и вертолеты морской авиации.В Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают:Корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по кораблям и авиации условного противника.Военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предстоит отработать защиту кораблей и подводных лодок, пункта базирования от диверсантов вероятного противника. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области.
https://ria.ru/20221206/ucheniya-1836552237.html
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безопасность, калининградская область, балтийское море, россия
Безопасность, Калининградская область, Балтийское море, Россия
18:54 16.12.2022 (обновлено: 19:40 16.12.2022)
 
Начались крупномасштабные учения Балтийского флота

Начались крупномасштабные учения Балтийского флота с участием авиации и береговых войск

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Большой десантный корабль "Королев" проекта 775 Балтийского флота на учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в пресс-службе БФ.
В них принимают участие более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более полутора тысяч военнослужащих, свыше 50 единиц военной и спецтехники, самолеты и вертолеты морской авиации.

"Началось командно-штабное учение с привлечением сил Балтийской военной-морской базы, соединения надводных кораблей флота и морской авиации. В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач", — говорится в сообщении.

В Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают:
  • противоминное обеспечение развертывания сил;
  • противоподводно-диверсионную оборону кораблей и катеров при стоянке на рейде;
  • совместные действия в едином походном ордере;
  • отражение средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям;
  • ведение учебного морского боя.
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