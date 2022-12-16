https://ria.ru/20221216/ucheniya-1839285643.html

Начались крупномасштабные учения Балтийского флота

Начались крупномасштабные учения Балтийского флота - РИА Новости, 16.12.2022

Начались крупномасштабные учения Балтийского флота

В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в пресс-службе БФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:54

2022-12-16T18:54

2022-12-16T19:40

безопасность

калининградская область

балтийское море

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Калининградской области начались крупномасштабные учения Балтийского флота, сообщили в пресс-службе БФ.В них принимают участие более десяти надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более полутора тысяч военнослужащих, свыше 50 единиц военной и спецтехники, самолеты и вертолеты морской авиации.В Балтийском море экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков отработают:Корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по кораблям и авиации условного противника.Военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами предстоит отработать защиту кораблей и подводных лодок, пункта базирования от диверсантов вероятного противника. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области.

https://ria.ru/20221206/ucheniya-1836552237.html

https://ria.ru/20221209/ucheniya-1837540684.html

калининградская область

балтийское море

россия

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безопасность, калининградская область, балтийское море, россия