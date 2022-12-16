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Слуцкий прокомментировал слова Залужного об "убийстве русских" - РИА Новости, 16.12.2022
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Слуцкий прокомментировал слова Залужного об "убийстве русских"
Слуцкий прокомментировал слова Залужного об "убийстве русских" - РИА Новости, 16.12.2022
Слуцкий прокомментировал слова Залужного об "убийстве русских"
Слова главы ВСУ Валерия Залужного об "убийство русских" как религии Украины достойны учреждения специальной премии имени Гитлера сообщил глава думского комитета РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T19:20
2022-12-16T19:20
в мире
адольф гитлер
валерий залужный
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Слова главы ВСУ Валерия Залужного об "убийство русских" как религии Украины достойны учреждения специальной премии имени Гитлера сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Заявление командующего ВСУ Залужного, в котором он назвал "убийство русских" практикующей религией Украины, достойно учреждения специальной премии им. Адольфа Гитлера. Настолько четко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его последователь", - написал он в своем Телеграм-канале. Киевский режим при этом не спешит ни дезавуировать, ни опровергать подобное признание и очевидно "ждет аплодисментов от западных хозяев", отметил политик. "Но не в ладоши здесь нужно хлопать, а за голову хвататься. Нацизм, взращенный на Украине коллективным Западом, превращается в жуткого монстра, который вот-вот поглотит своих же создателей… По всем ним плачет второй Нюрнбергский трибунал", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
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в мире, адольф гитлер, валерий залужный, вооруженные силы украины, украина
В мире, Адольф Гитлер, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украина
19:20 16.12.2022
 
Слуцкий прокомментировал слова Залужного об "убийстве русских"

Слуцкий заявил, что слова Залужного об "убийстве русских" достойны создания премии Гитлера

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Слова главы ВСУ Валерия Залужного об "убийство русских" как религии Украины достойны учреждения специальной премии имени Гитлера сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление командующего ВСУ Залужного, в котором он назвал "убийство русских" практикующей религией Украины, достойно учреждения специальной премии им. Адольфа Гитлера. Настолько четко сформулировать человеконенавистническую суть своих деяний может только истинный его последователь", - написал он в своем Телеграм-канале.
Киевский режим при этом не спешит ни дезавуировать, ни опровергать подобное признание и очевидно "ждет аплодисментов от западных хозяев", отметил политик.
"Но не в ладоши здесь нужно хлопать, а за голову хвататься. Нацизм, взращенный на Украине коллективным Западом, превращается в жуткого монстра, который вот-вот поглотит своих же создателей… По всем ним плачет второй Нюрнбергский трибунал", - сообщил Слуцкий.
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