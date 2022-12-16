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Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022
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Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ
Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022
Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ
Twitter в четверг заморозил аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали о работе социальной сети, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T05:46
2022-12-16T06:58
в мире
технологии
лос-анджелес
twitter
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Twitter в четверг заморозил аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали о работе социальной сети, передает агентство Associated Press.Замороженные аккаунты принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post и телеканала CNN. Помимо сотрудника CNN Донни О"Салливана, заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.Как предполагается, санкции связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия.Лишившиеся аккаунтов журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.Сам Маск косвенно подтвердил эти предположения. "К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным", - написал он в Twitter в ночь на пятницу.Доксингом (от сокращения docs – "документы") называют поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия.Телеканал CNN назвал решение Twitter "необдуманным и неоправданным" и заявил о растущей нестабильности и волатильности в работе платформы. "Мы попросили у Twitter объяснить свои действия и в зависимости от ответа будем переоценивать наши отношения", - сообщил телеканал в Twitter.
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в мире, технологии, лос-анджелес, twitter
В мире, Технологии, Лос-Анджелес, Twitter
05:46 16.12.2022 (обновлено: 06:58 16.12.2022)
 
Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ

AP: Twitter заморозил аккаунты журналистов американских СМИ, которые писали о Маске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Twitter в четверг заморозил аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали о работе социальной сети, передает агентство Associated Press.
Замороженные аккаунты принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post и телеканала CNN. Помимо сотрудника CNN Донни О"Салливана, заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.
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Как предполагается, санкции связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия.
Лишившиеся аккаунтов журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.
Сам Маск косвенно подтвердил эти предположения. "К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным", - написал он в Twitter в ночь на пятницу.
Доксингом (от сокращения docs – "документы") называют поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия.
Телеканал CNN назвал решение Twitter "необдуманным и неоправданным" и заявил о растущей нестабильности и волатильности в работе платформы. "Мы попросили у Twitter объяснить свои действия и в зависимости от ответа будем переоценивать наши отношения", - сообщил телеканал в Twitter.
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