https://ria.ru/20221216/twitter-1839045575.html

Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ

Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2022

Twitter заморозил аккаунты журналистов, которые писали о Маске, пишут СМИ

Twitter в четверг заморозил аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали о работе социальной сети, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T05:46

2022-12-16T05:46

2022-12-16T06:58

в мире

технологии

лос-анджелес

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Twitter в четверг заморозил аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали о работе социальной сети, передает агентство Associated Press.Замороженные аккаунты принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post и телеканала CNN. Помимо сотрудника CNN Донни О"Салливана, заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.Как предполагается, санкции связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия.Лишившиеся аккаунтов журналисты писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.Сам Маск косвенно подтвердил эти предположения. "К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным", - написал он в Twitter в ночь на пятницу.Доксингом (от сокращения docs – "документы") называют поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия.Телеканал CNN назвал решение Twitter "необдуманным и неоправданным" и заявил о растущей нестабильности и волатильности в работе платформы. "Мы попросили у Twitter объяснить свои действия и в зависимости от ответа будем переоценивать наши отношения", - сообщил телеканал в Twitter.

https://ria.ru/20221215/mask-1838760040.html

https://ria.ru/20221215/twitter-1838928005.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, лос-анджелес, twitter