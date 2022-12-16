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В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 16.12.2022
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Тверская область
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В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства
В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 16.12.2022
В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства
Церемония вручения премий губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства прошла в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T18:48
2022-12-16T18:48
тверская область
игорь руденя
тверь
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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. Церемония вручения премий губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства прошла в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лауреатами премии стал 51 человек в 13 номинациях.По мнению главы региона Игоря Рудени, представители отрасли своим трудом сохраняют и приумножают выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передают молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждают ее к творчеству.Премия присуждалась за произведения изобразительного искусства, достижения в театральном и музыкальном искусствах, в сфере литературы,за плодотворное служение отечественной культуре, развитие и сохранение народного творчества, достижения в педагогической деятельности, библиотечном деле и по другим направлениям отрасли.Наградами отмечены члены тверских отделений Союза художников России, Союза композиторов России, Союза писателей России, артисты и сотрудники Тверского и Вышневолоцкого драмтеатров, Тверской филармонии, преподаватели колледжей и школ искусств, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь
18:48 16.12.2022
 

В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства

© Фото : пресс-службв правительства Тверской области В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства
В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : пресс-службв правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. Церемония вручения премий губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства прошла в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Лауреатами премии стал 51 человек в 13 номинациях.
По мнению главы региона Игоря Рудени, представители отрасли своим трудом сохраняют и приумножают выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передают молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждают ее к творчеству.
Премия присуждалась за произведения изобразительного искусства, достижения в театральном и музыкальном искусствах, в сфере литературы,
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 17:18Тверская область
Тверские власти включили 39 проектов в перечень приоритетных для региона
за плодотворное служение отечественной культуре, развитие и сохранение народного творчества, достижения в педагогической деятельности, библиотечном деле и по другим направлениям отрасли.
Наградами отмечены члены тверских отделений Союза художников России, Союза композиторов России, Союза писателей России, артисты и сотрудники Тверского и Вышневолоцкого драмтеатров, Тверской филармонии, преподаватели колледжей и школ искусств, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверь
 
 
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