https://ria.ru/20221216/tver-1839282939.html

В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства

В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства - РИА Новости, 16.12.2022

В Твери наградили лауреатов премии губернатора в сфере культуры и искусства

Церемония вручения премий губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства прошла в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T18:48

2022-12-16T18:48

2022-12-16T18:48

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. Церемония вручения премий губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства прошла в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лауреатами премии стал 51 человек в 13 номинациях.По мнению главы региона Игоря Рудени, представители отрасли своим трудом сохраняют и приумножают выдающееся культурное наследие Верхневолжья, передают молодежи исконные духовные и нравственные ценности, побуждают ее к творчеству.Премия присуждалась за произведения изобразительного искусства, достижения в театральном и музыкальном искусствах, в сфере литературы,за плодотворное служение отечественной культуре, развитие и сохранение народного творчества, достижения в педагогической деятельности, библиотечном деле и по другим направлениям отрасли.Наградами отмечены члены тверских отделений Союза художников России, Союза композиторов России, Союза писателей России, артисты и сотрудники Тверского и Вышневолоцкого драмтеатров, Тверской филармонии, преподаватели колледжей и школ искусств, пояснили в пресс-службе.

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тверь

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Артем Смирнов

игорь руденя, тверь