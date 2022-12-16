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Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм - РИА Новости, 16.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221216/turizm-1839224898.html
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм - РИА Новости, 16.12.2022
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:17
2022-12-16T16:17
тюменская область
александр моор
сергей собянин
михаил карисалов
тобольск
тюменская область
москва
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и культуры. Сотрудничество будет направлено на развитие детского, молодежного и семейного туризма, разработку и запуск новых маршрутов и туристических продуктов, обмен информацией и проведение совместных деловых и культурных мероприятий, пояснил в своем Telegram-канале Александр Моор. "Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией "Сибур". Нам есть что предложить столичным туристам. Многие уже побывали на наших термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часов на самолёте. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно", – поделился мнением Александр Моор. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "Тюменская область – важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм", и выразил уверенность, что соглашение будет способствовать "увеличению взаимного турпотока". Генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов, комментируя событие, добавил, что компания заинтересована в развитии Тобольска, а "партнерство с Москвой создает новые стимулы".
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838796085.html
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александр моор, сергей собянин, михаил карисалов, тобольск, тюменская область, москва, сибур холдинг
Тюменская область, Александр Моор, Сергей Собянин, Михаил Карисалов, Тобольск, Тюменская область, Москва, Сибур Холдинг
16:17 16.12.2022
 
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм

Глава Тюменской области Моор подписал соглашение с Москвой и компанией "Сибур"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и культуры.
Сотрудничество будет направлено на развитие детского, молодежного и семейного туризма, разработку и запуск новых маршрутов и туристических продуктов, обмен информацией и проведение совместных деловых и культурных мероприятий, пояснил в своем Telegram-канале Александр Моор.
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"Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией "Сибур". Нам есть что предложить столичным туристам. Многие уже побывали на наших термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часов на самолёте. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно", – поделился мнением Александр Моор.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "Тюменская область – важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм", и выразил уверенность, что соглашение будет способствовать "увеличению взаимного турпотока". Генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов, комментируя событие, добавил, что компания заинтересована в развитии Тобольска, а "партнерство с Москвой создает новые стимулы".
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 21:50Тюменская область
Тюменская область и корпорация "Туризм.РФ" договорились о сотрудничестве
 
Тюменская областьАлександр МоорСергей СобянинМихаил КарисаловТобольскТюменская областьМоскваСибур Холдинг
 
 
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