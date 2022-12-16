https://ria.ru/20221216/turizm-1839224898.html
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм - РИА Новости, 16.12.2022
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:17
2022-12-16T16:17
2022-12-16T16:17
тюменская область
александр моор
сергей собянин
михаил карисалов
тобольск
тюменская область
москва
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и культуры. Сотрудничество будет направлено на развитие детского, молодежного и семейного туризма, разработку и запуск новых маршрутов и туристических продуктов, обмен информацией и проведение совместных деловых и культурных мероприятий, пояснил в своем Telegram-канале Александр Моор. "Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией "Сибур". Нам есть что предложить столичным туристам. Многие уже побывали на наших термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часов на самолёте. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно", – поделился мнением Александр Моор. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "Тюменская область – важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм", и выразил уверенность, что соглашение будет способствовать "увеличению взаимного турпотока". Генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов, комментируя событие, добавил, что компания заинтересована в развитии Тобольска, а "партнерство с Москвой создает новые стимулы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, сергей собянин, михаил карисалов, тобольск, тюменская область, москва, сибур холдинг
Тюменская область, Александр Моор, Сергей Собянин, Михаил Карисалов, Тобольск, Тюменская область, Москва, Сибур Холдинг
Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм
Глава Тюменской области Моор подписал соглашение с Москвой и компанией "Сибур"