https://ria.ru/20221216/turizm-1839224898.html

Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм

Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм - РИА Новости, 16.12.2022

Тюменская область, Москва и "Сибур" будут развивать внутренний туризм

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:17

2022-12-16T16:17

2022-12-16T16:17

тюменская область

александр моор

сергей собянин

михаил карисалов

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тюменская область

москва

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве региона с правительством Москвы и компанией "Сибур" в области туризма и культуры. Сотрудничество будет направлено на развитие детского, молодежного и семейного туризма, разработку и запуск новых маршрутов и туристических продуктов, обмен информацией и проведение совместных деловых и культурных мероприятий, пояснил в своем Telegram-канале Александр Моор. "Продолжаем развивать сферу туризма. Подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией "Сибур". Нам есть что предложить столичным туристам. Многие уже побывали на наших термальных источниках и попробовали сибирскую кухню. От Москвы до Тюмени или Тобольска не больше 2,5 часов на самолёте. Мы близко. Уверен, что в скором времени турпоток из столичного региона увеличится кратно", – поделился мнением Александр Моор. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "Тюменская область – важный партнер Москвы во многих сферах, включая туризм", и выразил уверенность, что соглашение будет способствовать "увеличению взаимного турпотока". Генеральный директор ООО "Сибур" Михаил Карисалов, комментируя событие, добавил, что компания заинтересована в развитии Тобольска, а "партнерство с Москвой создает новые стимулы".

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https://ria.ru/20221207/sotrudnichestvo-1837142881.html

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тюменская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр моор, сергей собянин, михаил карисалов, тобольск, тюменская область, москва, сибур холдинг