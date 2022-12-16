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В Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России - РИА Новости, 16.12.2022
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Тульская область
https://ria.ru/20221216/tula-1839174647.html
В Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России
В Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России - РИА Новости, 16.12.2022
В Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России
Старейший в России велотрек, история которого насчитывает более 120 лет, открылся в городе Туле после масштабной реконструкции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:56
2022-12-16T14:56
тульская область
алексей дюмин
тула
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ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Старейший в России велотрек, история которого насчитывает более 120 лет, открылся в городе Туле после масштабной реконструкции, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По словам собеседника агентства, работы проводились под личным контролем губернатора Алексея Дюмина.На первом этаже восточной трибуны обновленного велотрека обустроены велокабины, веломастерская, тренажерные залы для начинающих и профессиональных спортсменов.На втором этаже – гостиница, где спортсмены будут жить во время сборов и соревнований; трибуны на 500 посадочных мест, в том числе для маломобильных граждан и инвалидов; санитарно-бытовые помещения."Сегодня на базе старейшего велотрека России создан современный центр велоспорта, отвечающий международным стандартам подготовки спортсменов. Здесь будут тренироваться воспитанники спортшкол региона, сборные команды Тульской области.По периметру всего трекового полотна мы оборудовали специальный козырек, это позволит увеличить период тренировочных сборов наших спортсменов дома", – приводят в пресс-службе слова министра спорта региона Дмитрия Яковлева, который в пятницу посетил велотрек.В следующем году на велотреке пройдут международные соревнования "Гран-При Тулы" и первенство России.
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алексей дюмин, тула
Тульская область, Алексей Дюмин, Тула
14:56 16.12.2022
 

В Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России

© Фото : Пресс-службы Правительства Тульской областиВ Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России
В Туле завершилась реконструкция старейшего велотрека России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : Пресс-службы Правительства Тульской области
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ТУЛА, 16 дек – РИА Новости. Старейший в России велотрек, история которого насчитывает более 120 лет, открылся в городе Туле после масштабной реконструкции, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По словам собеседника агентства, работы проводились под личным контролем губернатора Алексея Дюмина.
На первом этаже восточной трибуны обновленного велотрека обустроены велокабины, веломастерская, тренажерные залы для начинающих и профессиональных спортсменов.
На втором этаже – гостиница, где спортсмены будут жить во время сборов и соревнований; трибуны на 500 посадочных мест, в том числе для маломобильных граждан и инвалидов; санитарно-бытовые помещения.
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"Сегодня на базе старейшего велотрека России создан современный центр велоспорта, отвечающий международным стандартам подготовки спортсменов. Здесь будут тренироваться воспитанники спортшкол региона, сборные команды Тульской области.
По периметру всего трекового полотна мы оборудовали специальный козырек, это позволит увеличить период тренировочных сборов наших спортсменов дома", – приводят в пресс-службе слова министра спорта региона Дмитрия Яковлева, который в пятницу посетил велотрек.
В следующем году на велотреке пройдут международные соревнования "Гран-При Тулы" и первенство России.
 
Тульская областьАлексей ДюминТула
 
 
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