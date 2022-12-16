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В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком - РИА Новости, 16.12.2022
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В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком
В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком - РИА Новости, 16.12.2022
В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком
Цистерна с аммиаком опрокинулась при ДТП с участием трех фур в Калужской области, последствия утечки аммиака уже ликвидированы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T08:17
2022-12-16T08:17
происшествия
авто
калужская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Цистерна с аммиаком опрокинулась при ДТП с участием трех фур в Калужской области, последствия утечки аммиака уже ликвидированы, сообщает правительство региона.Уточняется, что авария с участием трех грузовых автомобилей произошла вечером в четверг на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе."В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак. Чтобы нейтрализовать его пары, пожарные выставили водяную завесу. По данным МЧС, утечка ликвидирована. Причины ДТП в настоящий момент устанавливают. Движение на трассе восстановлено. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Калужской области."Последствия ДТП на трассе М-3 "Украина" с участием трех фур устранены", - добавляется в сообщении.
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калужская область
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происшествия, авто, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Авто, Калужская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
08:17 16.12.2022
 
В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком

В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком, утечка уже ликвидирована

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Цистерна с аммиаком опрокинулась при ДТП с участием трех фур в Калужской области, последствия утечки аммиака уже ликвидированы, сообщает правительство региона.
Уточняется, что авария с участием трех грузовых автомобилей произошла вечером в четверг на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе.
"В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак. Чтобы нейтрализовать его пары, пожарные выставили водяную завесу. По данным МЧС, утечка ликвидирована. Причины ДТП в настоящий момент устанавливают. Движение на трассе восстановлено. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Калужской области.
"Последствия ДТП на трассе М-3 "Украина" с участием трех фур устранены", - добавляется в сообщении.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 19:49
На юге Москвы иномарка вылетела на остановку, один человек погиб
 
ПроисшествияАвтоКалужская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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