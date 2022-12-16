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В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком

В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком - РИА Новости, 16.12.2022

В Калужской области на трассе перевернулась цистерна с аммиаком

Цистерна с аммиаком опрокинулась при ДТП с участием трех фур в Калужской области, последствия утечки аммиака уже ликвидированы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T08:17

2022-12-16T08:17

2022-12-16T08:17

происшествия

авто

калужская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РЯЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Цистерна с аммиаком опрокинулась при ДТП с участием трех фур в Калужской области, последствия утечки аммиака уже ликвидированы, сообщает правительство региона.Уточняется, что авария с участием трех грузовых автомобилей произошла вечером в четверг на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе."В результате опрокинулась цистерна, в которой находился аммиак. Чтобы нейтрализовать его пары, пожарные выставили водяную завесу. По данным МЧС, утечка ликвидирована. Причины ДТП в настоящий момент устанавливают. Движение на трассе восстановлено. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Калужской области."Последствия ДТП на трассе М-3 "Украина" с участием трех фур устранены", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221215/avariya-1839001355.html

калужская область

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происшествия, авто, калужская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия