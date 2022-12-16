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ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России - РИА Новости, 16.12.2022
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ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России
ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России - РИА Новости, 16.12.2022
ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России
Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил Банк России РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:42
2022-12-16T13:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
цены
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил Банк России"Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов", - говорится в сообщении.ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цены
13:42 16.12.2022 (обновлено: 13:46 16.12.2022)
 
ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России

ЦБ: темпы прироста цен в России немного повысились, но инфляционное давление умеренное

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил Банк России
"Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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ЦБ отметил усиление нехватки рабочей силы из-за частичной мобилизации
 
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