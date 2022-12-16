https://ria.ru/20221216/tseny-1839142902.html

ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России

ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России - РИА Новости, 16.12.2022

ЦБ заявил об увеличении темпов прироста цен в России

Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил Банк России РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:42

2022-12-16T13:42

2022-12-16T13:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

цены

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инфляционное давление в России в настоящее время умеренное, однако текущие темпы прироста цен немного повысились, сообщил Банк России"Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов", - говорится в сообщении.ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), цены