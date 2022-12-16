https://ria.ru/20221216/tsb-1839141023.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 16.12.2022

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной второй раз подряд, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:34

2022-12-16T13:34

2022-12-16T15:05

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной второй раз подряд, говорится в заявлении регулятора.Банк России снизил ключевую ставку до этого показателя в сентябре.В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, поскольку, по их мнению, ЦБ решил занять выжидательную позицию в среднесрочной перспективе. В начале года ключевая ставка находилась на уровне 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ее сразу до 20 процентов. Это позволило стабилизировать ситуацию с вкладами и предотвратить инфляционную спираль. Уже в конце апреля регулятор снизил показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми процентов годовых.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

https://ria.ru/20221216/tseny-1839142902.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия