https://ria.ru/20221216/tsb-1839141023.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 16.12.2022
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной второй раз подряд, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:34
2022-12-16T13:34
2022-12-16T15:05
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной второй раз подряд, говорится в заявлении регулятора.Банк России снизил ключевую ставку до этого показателя в сентябре.В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, поскольку, по их мнению, ЦБ решил занять выжидательную позицию в среднесрочной перспективе. В начале года ключевая ставка находилась на уровне 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ее сразу до 20 процентов. Это позволило стабилизировать ситуацию с вкладами и предотвратить инфляционную спираль. Уже в конце апреля регулятор снизил показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми процентов годовых.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
https://ria.ru/20221216/tseny-1839142902.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
13:34 16.12.2022 (обновлено: 15:05 16.12.2022)
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной второй раз подряд, говорится в заявлении
регулятора.
"Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых", — указано в пресс-релизе.
Банк России снизил ключевую ставку до этого показателя в сентябре.
В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, поскольку, по их мнению, ЦБ решил занять выжидательную позицию в среднесрочной перспективе.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится и заявлении.
В начале года ключевая ставка находилась на уровне 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ее сразу до 20 процентов. Это позволило стабилизировать ситуацию с вкладами и предотвратить инфляционную спираль. Уже в конце апреля регулятор снизил показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми процентов годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.