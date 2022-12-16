https://ria.ru/20221216/tsar-1839204117.html

Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков

Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков - РИА Новости, 16.12.2022

Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков

Врачи борются за жизнь главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате теракта, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:27

2022-12-16T15:27

2022-12-16T17:33

в мире

евгений примаков

цар

банги

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Врачи борются за жизнь главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате теракта, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "В Банги, ЦАР, совершён теракт против партнёрского "Русского дома", взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого. За его жизнь сейчас борются врачи. Все наши молитвы сейчас — за спасение Дмитрия", - написал он в своем Telegram канале.Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы.

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839183998.html

цар

банги

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Дарья Буймова

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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР 2022-12-16T15:27 true PT0M18S

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Дарья Буймова

в мире, евгений примаков, цар, банги, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), покушение на главу русского дома в цар