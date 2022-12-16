https://ria.ru/20221216/tsar-1839204117.html
Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков
Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков - РИА Новости, 16.12.2022
Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков
Врачи борются за жизнь главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате теракта, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:27
2022-12-16T15:27
2022-12-16T17:33
в мире
евгений примаков
цар
банги
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Врачи борются за жизнь главы "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате теракта, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "В Банги, ЦАР, совершён теракт против партнёрского "Русского дома", взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого. За его жизнь сейчас борются врачи. Все наши молитвы сейчас — за спасение Дмитрия", - написал он в своем Telegram канале.Сытый госпитализирован в Банги после покушения в пятницу утром: взорвалась отправленная ему посылка. Как сообщил РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, глава представительства получал угрозы.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839183998.html
цар
банги
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
2022-12-16T15:27
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений примаков, цар, банги, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), покушение на главу русского дома в цар
В мире, Евгений Примаков, ЦАР, Банги, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Покушение на главу Русского дома в ЦАР
15:27 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
Врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР, заявил Примаков
Глава Россотрудничества Примаков: врачи борются за жизнь главы Русского дома в ЦАР