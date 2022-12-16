https://ria.ru/20221216/tsar-1839150766.html

Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения

Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения - РИА Новости, 16.12.2022

Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения

В столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:57

2022-12-16T13:57

2022-12-16T17:33

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банги

россия

покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин.В посольстве отметили, что пострадавшему пришла посылка, которая взорвалась.Сытый получил контузию и, по сообщениям врачей, потерял много крови.Глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в Telegram, что за жизнь руководителя культурного центра борются врачи.Как рассказал РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, произошедшее расценивается как теракт. Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.В свою очередь, предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Сытый получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".В ЦАР уже много лет сохраняется напряженная обстановка. Власти страны и представители вооруженных группировок в феврале 2019 года подписали мирное соглашение, которое должно было положить конец конфликту. В конце декабря 2020 года в стране прошли президентские выборы. Победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16 процента голосов в первом туре. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования — правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html

https://ria.ru/20221215/tsar-1838960084.html

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Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР 2022-12-16T13:57 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, цар, банги, россия, покушение на главу русского дома в цар