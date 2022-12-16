https://ria.ru/20221216/tsar-1839150766.html
Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения
Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения - РИА Новости, 16.12.2022
Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения
В столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:57
2022-12-16T13:57
2022-12-16T17:33
в мире
цар
банги
россия
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839237540_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af4a79e60edcd3165a3c7afd4a303cfe.png
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин.В посольстве отметили, что пострадавшему пришла посылка, которая взорвалась.Сытый получил контузию и, по сообщениям врачей, потерял много крови.Глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в Telegram, что за жизнь руководителя культурного центра борются врачи.Как рассказал РИА Новости глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, произошедшее расценивается как теракт. Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.В свою очередь, предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Сытый получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".В ЦАР уже много лет сохраняется напряженная обстановка. Власти страны и представители вооруженных группировок в феврале 2019 года подписали мирное соглашение, которое должно было положить конец конфликту. В конце декабря 2020 года в стране прошли президентские выборы. Победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16 процента голосов в первом туре. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования — правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html
https://ria.ru/20221215/tsar-1838960084.html
цар
банги
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839237540_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7da00c742ae48457805066d430da2032.png
Госпиталь, где лежит глава Русского дома в ЦАР после покушения
Первые кадры РИА Новости из главного госпиталя Банги, где лежит раненный при покушении генеральный директор Русского дома в ЦАР
2022-12-16T13:57
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, банги, россия, покушение на главу русского дома в цар
В мире, ЦАР, Банги, Россия, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
13:57 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения
В посольстве России подтвердили покушение на руководителя Русского дома в ЦАР Сытого
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин.
"Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале", — уточнил собеседник агентства.
В посольстве отметили, что пострадавшему пришла посылка, которая взорвалась.
"Взрыв у него дома был, он живет за пределами посольства. Он пошел, получил ее, видимо, в DHL, принес домой и открыл самостоятельно", — рассказали РИА Новости в дипмиссии.
Сытый получил контузию и, по сообщениям врачей, потерял много крови.
Глава Россотрудничества
Евгений Примаков написал в Telegram, что за жизнь руководителя культурного центра борются врачи
.
Как рассказал РИА Новости глава полиции ЦАР
Бьенвеню Зокуэ, произошедшее расценивается как теракт. Сытый получал много угроз и уже обращался по этому поводу к властям.
"Ранее он получил первую посылку, и когда он ее открыл, там были угрозы. И он связался со мной, чтобы я мог ему помочь установить личность того, кто ее отправил", — пояснил Зокуэ.
В свою очередь, предприниматель Евгений Пригожин
сообщил, что Сытый получил записку "от французов" с призывом "русским убираться из Африки".
В ЦАР уже много лет сохраняется напряженная обстановка. Власти страны и представители вооруженных группировок в феврале 2019 года подписали мирное соглашение, которое должно было положить конец конфликту. В конце декабря 2020 года в стране прошли президентские выборы. Победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16 процента голосов в первом туре. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования — правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.