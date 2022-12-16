https://ria.ru/20221216/trevoga-1839063364.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T09:10
2022-12-16T09:10
2022-12-16T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
запорожская область
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Ранее в пятницу тревога была объявлена в 3.10 в Харьковской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР, а в 3.12 - в Днепропетровской области. Позже, в 08.05, тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Карта отмечена красным в указанных областях, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 08.50".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/trevoga-1839054931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, запорожская область, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Запорожская область, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях объявили тревогу