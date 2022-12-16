https://ria.ru/20221216/tiktok-1839175915.html

TikTok сократит штат сотрудников в России

TikTok сократит штат сотрудников в России - РИА Новости, 16.12.2022

TikTok сократит штат сотрудников в России

TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:43

2022-12-16T14:43

2022-12-16T15:10

россия

tiktok

социальные сети

соцсети

технологии

общество

интернет

максут шадаев

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы)."В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", - говорится в сообщении.В конце ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что объем трафика TikTok в России не падает с начала февраля, отметив, что она по-прежнему популярна, несмотря на ограничения.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, tiktok, социальные сети, соцсети, технологии, общество, интернет, максут шадаев, владимир путин