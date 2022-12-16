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TikTok сократит штат сотрудников в России - РИА Новости, 16.12.2022
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TikTok сократит штат сотрудников в России
TikTok сократит штат сотрудников в России - РИА Новости, 16.12.2022
TikTok сократит штат сотрудников в России
TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T14:43
2022-12-16T15:10
россия
tiktok
социальные сети
соцсети
технологии
общество
интернет
максут шадаев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы)."В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", - говорится в сообщении.В конце ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что объем трафика TikTok в России не падает с начала февраля, отметив, что она по-прежнему популярна, несмотря на ограничения.
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россия, tiktok, социальные сети, соцсети, технологии, общество, интернет, максут шадаев, владимир путин
Россия, TikTok, Социальные сети, Соцсети, Технологии, Общество, Интернет, Максут Шадаев, Владимир Путин
14:43 16.12.2022 (обновлено: 15:10 16.12.2022)
 
TikTok сократит штат сотрудников в России

Китайский видеосервис TikTok сообщил, что сокращает штат сотрудников в России

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
"В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", - говорится в сообщении.
В конце ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что объем трафика TikTok в России не падает с начала февраля, отметив, что она по-прежнему популярна, несмотря на ограничения.
 
РоссияTikTokСоциальные сетиСоцсетиТехнологииОбществоИнтернетМаксут ШадаевВладимир Путин
 
 
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