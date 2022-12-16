14:43 16.12.2022 (обновлено: 15:10 16.12.2022)
TikTok сократит штат сотрудников в России
Китайский видеосервис TikTok сообщил, что сокращает штат сотрудников в России
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. TikTok сокращает штат сотрудников в РФ, оценивает ситуацию в стране для принятия решения о возобновлении полноценной работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
"В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время. Мы продолжим оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса", - говорится в сообщении.
В конце ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что объем трафика TikTok в России не падает с начала февраля, отметив, что она по-прежнему популярна, несмотря на ограничения.