Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/telekanaly-1839218547.html
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов - РИА Новости, 16.12.2022
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов
Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:03
2022-12-16T16:20
нтв (телеканал)
евросоюз
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/02/1556160205_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_5a9f922436d7aebb8c40d7bf0db1f173.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении на сайте совета ЕС.Отмечается, что, в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20221206/rt-1836654270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155616/02/1556160205_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_39e6cf67fe6c1a47fbec8e26d635f4cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нтв (телеканал), евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии
НТВ (телеканал), Евросоюз, Россия, В мире, Санкции в отношении России
16:03 16.12.2022 (обновлено: 16:20 16.12.2022)
 
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов

Совет ЕС приостановит лицензии на вещание Первого канала, "НТВ", "России 1" и "РЕН ТВ"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении на сайте совета ЕС.
"В целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала", - говорится в заявлении.
Отмечается, что, в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 13:57
YouTube заблокировал канал RT Balkan
 
НТВ (телеканал)ЕвросоюзРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала