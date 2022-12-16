16:03 16.12.2022 (обновлено: 16:20 16.12.2022)
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание Первого канала, "НТВ", "России 1" и "РЕН ТВ"
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении на сайте совета ЕС.
"В целях противодействия систематической международной кампании РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала", - говорится в заявлении.
Отмечается, что, в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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