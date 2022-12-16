https://ria.ru/20221216/telekanaly-1839218547.html

Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов

Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов - РИА Новости, 16.12.2022

Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов

Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:03

2022-12-16T16:03

2022-12-16T16:20

нтв (телеканал)

евросоюз

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и Первый канал, говорится в заявлении на сайте совета ЕС.Отмечается, что, в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20221206/rt-1836654270.html

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нтв (телеканал), евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии