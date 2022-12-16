https://ria.ru/20221216/tankery-1839198937.html
Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе
Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 16.12.2022
Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе
Требования Турции к танкерам с сырой нефтью касаются всех перевозчиков, а не только российских, сейчас никаких проблем с проходом танкеров через Босфор и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:16
2022-12-16T15:16
2022-12-16T15:21
александр пошивай
турция
россия
босфор
санкции в отношении россии
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КАРАКАС, 16 дек – РИА Новости. Требования Турции к танкерам с сырой нефтью касаются всех перевозчиков, а не только российских, сейчас никаких проблем с проходом танкеров через Босфор и Дарданеллы нет, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance). "Турки ввели требование письма с подтверждением действительности страховки. Требования Турции относятся в принципе ко всем, сырой нефти. …Наши компании все представили такие письма, и наши суда все прошли без проблем. ...По черноморским проливам сейчас проблем с проходом танкеров нет", - сказал Пошивай. Замминистра подчеркнул, что требования Турции относятся ко всем перевозчикам сырой нефти, нет какого-то особого отношения к российской нефти. Что касается группировок танкеров у берегов Турции по утрам, Пошивай объясни это простыми правила прохода через проливы. "Это все рутина. Во-первых, суда с сырой нефтью и нефтепродуктами, они ночью там не проводятся, они проводятся только днем. Поэтому обычное скопление танкеров, до 18 танкеров доходило утром, это те суда, которые ждали светового дня", - пояснил замглавы Минтранса РФ.
https://ria.ru/20221215/neft-1839007214.html
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александр пошивай, турция, россия, босфор, санкции в отношении россии
Александр Пошивай, Турция, Россия, Босфор, Санкции в отношении России
15:16 16.12.2022 (обновлено: 15:21 16.12.2022)
Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе
Минтранс: российские танкеры без проблем проходят через проливы Босфор и Дарданеллы
КАРАКАС, 16 дек – РИА Новости. Требования Турции к танкерам с сырой нефтью касаются всех перевозчиков, а не только российских, сейчас никаких проблем с проходом танкеров через Босфор и Дарданеллы нет, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
"Турки ввели требование письма с подтверждением действительности страховки. Требования Турции относятся в принципе ко всем, сырой нефти. …Наши компании все представили такие письма, и наши суда все прошли без проблем. ...По черноморским проливам сейчас проблем с проходом танкеров нет", - сказал Пошивай.
Замминистра подчеркнул, что требования Турции относятся ко всем перевозчикам сырой нефти, нет какого-то особого отношения к российской нефти.
Что касается группировок танкеров у берегов Турции по утрам, Пошивай объясни это простыми правила прохода через проливы.
"Это все рутина. Во-первых, суда с сырой нефтью и нефтепродуктами, они ночью там не проводятся, они проводятся только днем. Поэтому обычное скопление танкеров, до 18 танкеров доходило утром, это те суда, которые ждали светового дня", - пояснил замглавы Минтранса РФ.