https://ria.ru/20221216/tankery-1839198937.html

Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе

Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 16.12.2022

Российские танкеры без проблем проходят проливы Турции, заявили в Минтрансе

Требования Турции к танкерам с сырой нефтью касаются всех перевозчиков, а не только российских, сейчас никаких проблем с проходом танкеров через Босфор и... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:16

2022-12-16T15:16

2022-12-16T15:21

александр пошивай

турция

россия

босфор

санкции в отношении россии

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КАРАКАС, 16 дек – РИА Новости. Требования Турции к танкерам с сырой нефтью касаются всех перевозчиков, а не только российских, сейчас никаких проблем с проходом танкеров через Босфор и Дарданеллы нет, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance). "Турки ввели требование письма с подтверждением действительности страховки. Требования Турции относятся в принципе ко всем, сырой нефти. …Наши компании все представили такие письма, и наши суда все прошли без проблем. ...По черноморским проливам сейчас проблем с проходом танкеров нет", - сказал Пошивай. Замминистра подчеркнул, что требования Турции относятся ко всем перевозчикам сырой нефти, нет какого-то особого отношения к российской нефти. Что касается группировок танкеров у берегов Турции по утрам, Пошивай объясни это простыми правила прохода через проливы. "Это все рутина. Во-первых, суда с сырой нефтью и нефтепродуктами, они ночью там не проводятся, они проводятся только днем. Поэтому обычное скопление танкеров, до 18 танкеров доходило утром, это те суда, которые ждали светового дня", - пояснил замглавы Минтранса РФ.

https://ria.ru/20221215/neft-1839007214.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839167519.html

турция

россия

босфор

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александр пошивай, турция, россия, босфор, санкции в отношении россии