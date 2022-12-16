https://ria.ru/20221216/tambov-1839232502.html

Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным

Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным - РИА Новости, 16.12.2022

Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным

Механика завода "Тамбовский бекон" в Белгородской области чуть не уволили за то, что он дал рабочий трактор военнослужащим, за него вступился губернатор... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:36

2022-12-16T16:36

2022-12-16T16:46

вячеслав гладков

белгородская область

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Механика завода "Тамбовский бекон" в Белгородской области чуть не уволили за то, что он дал рабочий трактор военнослужащим, за него вступился губернатор Вячеслав Гладков. В ходе прямого эфира "10 вопросов губернатору" в пятницу коллектив тракторного отделения сельхозкомпании пожаловался Гладкову на ситуацию, в которой оказался один из трактористов – Владимир Ракитин. Мужчина, по их словам, решил помочь военным и дал рабочий трактор для буксировки машины, которая обслуживала экскаватор, роющий противотанковый ров. "В помощи он не отказал. Об этом узнала служба безопасности, и теперь его увольняют с работы. Это был не первый случай. Когда‑то он помог военным с экскаватором для копания окопов. Ему сделали предупреждение. Пожалуйста, примите меры. Мы считаем, что он незаконного ничего не сделал и чисто по‑человечески хотел помочь", – отметили сотрудники. Гладков выразил солидарность и похвалил механика. Руководство предприятия заверило, что увольнять сотрудника не будут.

https://ria.ru/20221215/pomosch-1838761979.html

https://ria.ru/20221216/stavropole-1839082838.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, белгородская область