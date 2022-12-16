https://ria.ru/20221216/tambov-1839232502.html
Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным
Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным - РИА Новости, 16.12.2022
Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным
Механика завода "Тамбовский бекон" в Белгородской области чуть не уволили за то, что он дал рабочий трактор военнослужащим, за него вступился губернатор... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:36
2022-12-16T16:36
2022-12-16T16:46
вячеслав гладков
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Механика завода "Тамбовский бекон" в Белгородской области чуть не уволили за то, что он дал рабочий трактор военнослужащим, за него вступился губернатор Вячеслав Гладков. В ходе прямого эфира "10 вопросов губернатору" в пятницу коллектив тракторного отделения сельхозкомпании пожаловался Гладкову на ситуацию, в которой оказался один из трактористов – Владимир Ракитин. Мужчина, по их словам, решил помочь военным и дал рабочий трактор для буксировки машины, которая обслуживала экскаватор, роющий противотанковый ров. "В помощи он не отказал. Об этом узнала служба безопасности, и теперь его увольняют с работы. Это был не первый случай. Когда‑то он помог военным с экскаватором для копания окопов. Ему сделали предупреждение. Пожалуйста, примите меры. Мы считаем, что он незаконного ничего не сделал и чисто по‑человечески хотел помочь", – отметили сотрудники. Гладков выразил солидарность и похвалил механика. Руководство предприятия заверило, что увольнять сотрудника не будут.
https://ria.ru/20221215/pomosch-1838761979.html
https://ria.ru/20221216/stavropole-1839082838.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгородская область
16:36 16.12.2022 (обновлено: 16:46 16.12.2022)
Гладков заверил, что белгородского механика не уволят за помощь военным
Губернатор Гладков вступился за механика завода "Тамбовский бекон", который помог военным
БЕЛГОРОД, 16 дек – РИА Новости. Механика завода "Тамбовский бекон" в Белгородской области чуть не уволили за то, что он дал рабочий трактор военнослужащим, за него вступился губернатор Вячеслав Гладков.
В ходе прямого эфира "10 вопросов губернатору" в пятницу коллектив тракторного отделения сельхозкомпании пожаловался Гладкову на ситуацию, в которой оказался один из трактористов – Владимир Ракитин. Мужчина, по их словам, решил помочь военным и дал рабочий трактор для буксировки машины, которая обслуживала экскаватор, роющий противотанковый ров.
"В помощи он не отказал. Об этом узнала служба безопасности, и теперь его увольняют с работы. Это был не первый случай. Когда‑то он помог военным с экскаватором для копания окопов. Ему сделали предупреждение. Пожалуйста, примите меры. Мы считаем, что он незаконного ничего не сделал и чисто по‑человечески хотел помочь", – отметили сотрудники.
Гладков выразил солидарность и похвалил механика.
"Владимир Вячеславович молодец, только так и нужно делать. Конечно, руководство перестаралось. Вопрос мы проговорили, и никто никого, конечно же, увольнять не будет, не переживайте", – добавил глава региона.
Руководство предприятия заверило, что увольнять сотрудника не будут.