https://ria.ru/20221216/tailand-1839139942.html

Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе

Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе - РИА Новости, 16.12.2022

Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе

Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:32

2022-12-16T13:32

2022-12-16T13:54

паттайя

россия

таиланд

происшествия

в мире

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_efb421565c81673a11f7f0c3c7360a17.jpg

БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки. Информацию о гибели гражданина РФ, появившуюся в русскоязычных социальных сетях Таиланда, подтвердили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Бангкоке. "Действительно, российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде", - сообщили агентству российские дипломаты. Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в составе одной из баскетбольных команд Паттайи, в которую он входил в течение длительного времени. После отработки одного из упражнений он прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки, и получил смертельное поражение электрическим током от столба, под которым по неизвестным причинам оголился провод. По информации газеты Bangkok Post, также сообщившей о происшествии, власти Паттайи закрыли для проверки все спортивные площадки, находящиеся на участке, где произошла трагедия.

https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html

паттайя

россия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

паттайя, россия, таиланд, происшествия, в мире, новости - туризм