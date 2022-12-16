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Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе - РИА Новости, 16.12.2022
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе
Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:32
2022-12-16T13:54
паттайя
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БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки. Информацию о гибели гражданина РФ, появившуюся в русскоязычных социальных сетях Таиланда, подтвердили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Бангкоке. "Действительно, российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде", - сообщили агентству российские дипломаты. Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в составе одной из баскетбольных команд Паттайи, в которую он входил в течение длительного времени. После отработки одного из упражнений он прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки, и получил смертельное поражение электрическим током от столба, под которым по неизвестным причинам оголился провод. По информации газеты Bangkok Post, также сообщившей о происшествии, власти Паттайи закрыли для проверки все спортивные площадки, находящиеся на участке, где произошла трагедия.
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паттайя, россия, таиланд, происшествия, в мире, новости - туризм
Паттайя, Россия, Таиланд, Происшествия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
13:32 16.12.2022 (обновлено: 13:54 16.12.2022)
 
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе

Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе во время баскетбольной тренировки

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда
Скорая помощь Таиланда - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Flickr / Jim Fruchterman
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки.
Информацию о гибели гражданина РФ, появившуюся в русскоязычных социальных сетях Таиланда, подтвердили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Бангкоке.
"Действительно, российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде", - сообщили агентству российские дипломаты.
Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в составе одной из баскетбольных команд Паттайи, в которую он входил в течение длительного времени. После отработки одного из упражнений он прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки, и получил смертельное поражение электрическим током от столба, под которым по неизвестным причинам оголился провод.
По информации газеты Bangkok Post, также сообщившей о происшествии, власти Паттайи закрыли для проверки все спортивные площадки, находящиеся на участке, где произошла трагедия.
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