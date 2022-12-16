https://ria.ru/20221216/tailand-1839139942.html
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе - РИА Новости, 16.12.2022
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе
Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:32
2022-12-16T13:32
2022-12-16T13:54
паттайя
россия
таиланд
происшествия
в мире
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_efb421565c81673a11f7f0c3c7360a17.jpg
БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки. Информацию о гибели гражданина РФ, появившуюся в русскоязычных социальных сетях Таиланда, подтвердили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Бангкоке. "Действительно, российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде", - сообщили агентству российские дипломаты. Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в составе одной из баскетбольных команд Паттайи, в которую он входил в течение длительного времени. После отработки одного из упражнений он прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки, и получил смертельное поражение электрическим током от столба, под которым по неизвестным причинам оголился провод. По информации газеты Bangkok Post, также сообщившей о происшествии, власти Паттайи закрыли для проверки все спортивные площадки, находящиеся на участке, где произошла трагедия.
https://ria.ru/20221216/vertolet-1839089957.html
паттайя
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_112:0:1023:683_1920x0_80_0_0_a8fe6fb1f9f6e2991849fe28b876c085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паттайя, россия, таиланд, происшествия, в мире, новости - туризм
Паттайя, Россия, Таиланд, Происшествия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
13:32 16.12.2022 (обновлено: 13:54 16.12.2022)
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе
Россиянин погиб от удара током в таиландской Паттайе во время баскетбольной тренировки
БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Девятнадцатилетний россиянин погиб в четверг в таиландском курортном городе Паттайя от удара током во время баскетбольной тренировки.
Информацию о гибели гражданина РФ
, появившуюся в русскоязычных социальных сетях Таиланда
, подтвердили РИА Новости в консульском отделе посольства России в Бангкоке
.
"Действительно, российский гражданин в возрасте 19 лет погиб в Паттайе от удара электрическим током. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родными погибшего, которые находятся в Таиланде", - сообщили агентству российские дипломаты.
Россиянин погиб во время тренировки по баскетболу в составе одной из баскетбольных команд Паттайи, в которую он входил в течение длительного времени. После отработки одного из упражнений он прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки, и получил смертельное поражение электрическим током от столба, под которым по неизвестным причинам оголился провод.
По информации газеты Bangkok Post, также сообщившей о происшествии, власти Паттайи закрыли для проверки все спортивные площадки, находящиеся на участке, где произошла трагедия.