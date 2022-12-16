Туроператор попросил продлить страховки застрявшим в Египте россиянам
Fun&Sun обратился за продлением страховки для застрявших в Египте туристов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun обратился в "Ингосстрах" за продлением страховки для застрявших в Египте туристов, сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
"В первую очередь в подобных ситуациях операторы занимаются вопросом размещения туристов и только чуть позже доходят до страхования. Поэтому возможны небольшие временные задержки в обмене информацией", – рассказали в компании.
"Сотрудничаем только с Fun&Sun, Tez Tour – не наш партнер. От оператора на текущий момент поступил запрос на продление сроков действия договоров страхования по застрявшим в Египте туристам, – ответили в "Ингосстрахе". – На всех обозначенных в списках партнера туристов полисы будут продлены на необходимое для разрешения ситуации время. С оператором находимся на постоянной связи по этому вопросу".
Также страховщик пояснил, что в целом, если запросы на продление полисов от оператора не поступают, то расходы по заболеваниям, наступившим вне рамок действия договоров страхования, туристы будут оплачивать самостоятельно. На часть клиентов Fun&Sun были оформлены полисы от невыезда. Но страховое покрытие не распространяется на текущую ситуацию, также добавили в компании.
"Продление любого договора страхования – это двусторонняя сделка. Для ее совершения необходимы действия двух сторон. В большинстве случаев страховщики, понимая ситуацию, идут навстречу своим клиентам", – прокомментировал РИА Новости вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.
Проблемы с рейсами в Египет, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Накануне компания начала проработку альтернативных путей. Ранее в пятницу iFly сообщила, что рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00 мск.
Более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные предпочли остаться дома. Туристам в Египте продлили размещение в отелях. В четверг в генконсульстве РФ в Хургаде рассказали, что порядка 300 пассажиров задержанного рейса iFly в Москву ожидают вылета в гостинице курорта.