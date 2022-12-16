https://ria.ru/20221216/strakhovanie-1839161130.html

Туроператор попросил продлить страховки застрявшим в Египте россиянам

Туроператор попросил продлить страховки застрявшим в Египте россиянам - РИА Новости, 16.12.2022

Туроператор попросил продлить страховки застрявшим в Египте россиянам

Туроператор Fun&Sun обратился в "Ингосстрах" за продлением страховки для застрявших в Египте туристов, сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:08

2022-12-16T16:08

2022-12-16T16:08

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun обратился в "Ингосстрах" за продлением страховки для застрявших в Египте туристов, сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). "В первую очередь в подобных ситуациях операторы занимаются вопросом размещения туристов и только чуть позже доходят до страхования. Поэтому возможны небольшие временные задержки в обмене информацией", – рассказали в компании. Также страховщик пояснил, что в целом, если запросы на продление полисов от оператора не поступают, то расходы по заболеваниям, наступившим вне рамок действия договоров страхования, туристы будут оплачивать самостоятельно. На часть клиентов Fun&Sun были оформлены полисы от невыезда. Но страховое покрытие не распространяется на текущую ситуацию, также добавили в компании. "Продление любого договора страхования – это двусторонняя сделка. Для ее совершения необходимы действия двух сторон. В большинстве случаев страховщики, понимая ситуацию, идут навстречу своим клиентам", – прокомментировал РИА Новости вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.Проблемы с рейсами в Египет, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Накануне компания начала проработку альтернативных путей. Ранее в пятницу iFly сообщила, что рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию в ближайшие часы и отправить первый рейс с туристами в 20.00 мск. Более 620 пассажиров, ожидающих вылета рейсов авиакомпании iFly из Москвы в Египет, расселены в гостиницы, остальные предпочли остаться дома. Туристам в Египте продлили размещение в отелях. В четверг в генконсульстве РФ в Хургаде рассказали, что порядка 300 пассажиров задержанного рейса iFly в Москву ожидают вылета в гостинице курорта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, египет, иордания, ifly, ингосстрах, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), страхование