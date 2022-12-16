https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839146587.html
Украинские военные выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские военные выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 16.12.2022
Украинские военные выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:48
2022-12-16T13:48
2022-12-16T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.34 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Предыдущие обстрелы были зафиксированы в 10.10 и 10.22, было выпущено восемь снарядов указанного калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839143641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:48 16.12.2022 (обновлено: 13:49 16.12.2022)
Украинские военные выпустили по Донецку четыре снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра