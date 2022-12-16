https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839131787.html
Российские военные уничтожили три украинские ДРГ
Российские военные уничтожили три украинские ДРГ - РИА Новости, 16.12.2022
Российские военные уничтожили три украинские ДРГ
В районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:10
2022-12-16T13:10
2022-12-16T13:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявили в пятницу в Минобороны России."Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20221216/teroborony-1839133679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
13:10 16.12.2022 (обновлено: 13:25 16.12.2022)
Российские военные уничтожили три украинские ДРГ
Минобороны: российские военные уничтожили три украинские ДРГ в ДНР и ЛНР