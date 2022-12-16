https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839131787.html

Российские военные уничтожили три украинские ДРГ

Российские военные уничтожили три украинские ДРГ - РИА Новости, 16.12.2022

Российские военные уничтожили три украинские ДРГ

В районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:10

2022-12-16T13:10

2022-12-16T13:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, заявили в пятницу в Минобороны России."Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221216/teroborony-1839133679.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность