https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839130649.html
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении
На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:08
2022-12-16T13:08
2022-12-16T13:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
киев
артемовск
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970474_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_aa7d62cf6693e42fa03df916c2738586.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839135305.html
россия
киев
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970474_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d1a9f66b0e987e1fbf844124e8b150f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, киев, артемовск, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Киев, Артемовск, В мире, Вооруженные силы Украины
13:08 16.12.2022 (обновлено: 13:20 16.12.2022)
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении