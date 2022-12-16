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Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839130649.html
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении
На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:08
2022-12-16T13:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
киев
артемовск
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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россия
киев
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россия, безопасность, киев, артемовск, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Киев, Артемовск, В мире, Вооруженные силы Украины
13:08 16.12.2022 (обновлено: 13:20 16.12.2022)
 
Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ.
"На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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