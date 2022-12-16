https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839130649.html

Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении

Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 16.12.2022

Российские военные отразили три контратаки на Донецком направлении

На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:08

2022-12-16T13:08

2022-12-16T13:20

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

киев

артемовск

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970474_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_aa7d62cf6693e42fa03df916c2738586.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. На донецком направлении потери Киева за сутки составили 40 человек, Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия, сообщило Минобороны РФ."На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белогоровка Луганской народной республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839135305.html

россия

киев

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, киев, артемовск, в мире, вооруженные силы украины