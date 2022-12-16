https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839129587.html
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях - РИА Новости, 16.12.2022
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях
Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:06
2022-12-16T13:06
2022-12-16T13:12
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ."На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, по данным Минобороны, в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа."Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20221216/bespilotniki-1839107342.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
13:06 16.12.2022 (обновлено: 13:12 16.12.2022)
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях
Минобороны: на Купянском и красно-лиманском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ