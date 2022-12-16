Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839129587.html
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях - РИА Новости, 16.12.2022
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях
Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:06
2022-12-16T13:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970474_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_aa7d62cf6693e42fa03df916c2738586.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ."На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, по данным Минобороны, в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа."Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20221216/bespilotniki-1839107342.html
https://ria.ru/20221216/obstrely-1839116222.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837970474_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d1a9f66b0e987e1fbf844124e8b150f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
13:06 16.12.2022 (обновлено: 13:12 16.12.2022)
 
ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях

Минобороны: на Купянском и красно-лиманском направлениях уничтожили до 70 солдат ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ.
"На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.
Фото БПЛА, опубликованное на сайте американской компании SpektreWorks
12:24
Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовили в США
На красно-лиманском направлении, по данным Минобороны, в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в министерстве.
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
12:42Специальная военная операция на Украине
ВСУ решили отыграться на мирном населении, усилив обстрелы, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала