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ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях

ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях - РИА Новости, 16.12.2022

ВС России уничтожили около 70 военных Украины на двух направлениях

Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T13:06

2022-12-16T13:06

2022-12-16T13:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Российскими Вооруженными силами за сутки на купянском и красно-лиманском направлениях уничтожено около 70 военных Украины, сообщило Минобороны РФ."На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.На красно-лиманском направлении, по данным Минобороны, в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа."Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221216/bespilotniki-1839107342.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область