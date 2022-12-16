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ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники - РИА Новости, 16.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839096166.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники - РИА Новости, 16.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:49
2022-12-16T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 155-мм гаубица ("М-777"), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - сказано в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
11:49 16.12.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники

Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и гаубицу М-777

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБронетранспортер народной милиции ДНР
Бронетранспортер народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Бронетранспортер народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 155-мм гаубица ("М-777"), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - сказано в Telegram-канале ведомства.
В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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