https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839096166.html

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники - РИА Новости, 16.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:49

2022-12-16T11:49

2022-12-16T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 155-мм гаубица ("М-777"), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - сказано в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839075556.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика