https://ria.ru/20221216/spetsoperatsiya-1839096166.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники - РИА Новости, 16.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:49
2022-12-16T11:49
2022-12-16T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автотехники, сообщила в пятницу Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 155-мм гаубица ("М-777"), пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек", - сказано в Telegram-канале ведомства.В четверг Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, два танка и восемь единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221216/donbass-1839075556.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и пять единиц техники
Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли в ДНР до 25 человек и гаубицу М-777