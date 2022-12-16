15:43 16.12.2022 (обновлено: 16:31 16.12.2022)
Источник: температура в "Союзе МС-22" за сутки поднялась до 50 градусов
Температура в "Союзе МС-22" из-за аварии в системе охлаждения поднялась до 50 градусов
© NASA TVМанипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
© NASA TV
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль "Союз МС-22" после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" достигла 50 градусов Цельсия из-за аварии в системе охлаждения, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Температура внутри "Союза" в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее другой информированный источник, из-за аварии в системе терморегулирования приборы "Союза" могут выйти из строя. Он также отмечал, что запланированный на март следующего года запуск пилотируемого корабля "Союз МС-23" из-за поломки могут перенести на более ранний срок.
Накануне стало известно, что из-за повреждения внешней обшивки "Союза МС-22" произошла утечка из системы охлаждения приборно-агрегатного отсека. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за выявленной проблемы пришлось отменить выход российского экипажа в открытый космос. НАСА и "Роскосмос" сообщили, что угрозы МКС и рисков для людей нет.
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Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхность корабля. Данные передали на Землю для изучения специалистами.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.
В свою очередь, исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
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