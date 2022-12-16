https://ria.ru/20221216/soyuz-1839211196.html

Источник: температура в "Союзе МС-22" за сутки поднялась до 50 градусов

Источник: температура в "Союзе МС-22" за сутки поднялась до 50 градусов - РИА Новости, 16.12.2022

Источник: температура в "Союзе МС-22" за сутки поднялась до 50 градусов

Температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" достигла 50 градусов Цельсия из-за аварии в системе охлаждения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:43

2022-12-16T15:43

2022-12-16T16:31

наука

космос - риа наука

анна кикина

сергей крикалев

земля

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Температура в пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-22" достигла 50 градусов Цельсия из-за аварии в системе охлаждения, сообщил РИА Новости информированный источник. Как сообщил ранее другой информированный источник, из-за аварии в системе терморегулирования приборы "Союза" могут выйти из строя. Он также отмечал, что запланированный на март следующего года запуск пилотируемого корабля "Союз МС-23" из-за поломки могут перенести на более ранний срок. Накануне стало известно, что из-за повреждения внешней обшивки "Союза МС-22" произошла утечка из системы охлаждения приборно-агрегатного отсека. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики корабля. Кроме того, они подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за выявленной проблемы пришлось отменить выход российского экипажа в открытый космос. НАСА и "Роскосмос" сообщили, что угрозы МКС и рисков для людей нет. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхность корабля. Данные передали на Землю для изучения специалистами.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы "Союза МС-22" и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, дальнейшие действия специалисты определят после анализа ситуации.В свою очередь, исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

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космос - риа наука, анна кикина, сергей крикалев, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)