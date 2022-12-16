https://ria.ru/20221216/sovbez-1839098699.html

Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности

Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности - РИА Новости, 16.12.2022

Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности

Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы безопасности страны, говорится на сайте Кремля. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:57

2022-12-16T11:57

2022-12-16T13:08

россия

владимир путин

сергей лавров

безопасность

совет безопасности рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы безопасности страны, говорится на сайте Кремля.Заседание в режиме видеоконференции состоялось накануне поздно вечером.С докладом на совещании выступил глава МИД Сергей Лавров.В нем, помимо министра иностранных дел, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839094790.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. 2022-12-16T11:57 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, сергей лавров, безопасность, совет безопасности рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)