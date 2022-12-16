https://ria.ru/20221216/sovbez-1839098699.html
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности - РИА Новости, 16.12.2022
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности
Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы безопасности страны, говорится на сайте Кремля. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:57
2022-12-16T11:57
2022-12-16T13:08
россия
владимир путин
сергей лавров
безопасность
совет безопасности рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839120805_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f06517e32761c50a7d5d28cee5a416e1.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил вопросы безопасности страны, говорится на сайте Кремля.Заседание в режиме видеоконференции состоялось накануне поздно вечером.С докладом на совещании выступил глава МИД Сергей Лавров.В нем, помимо министра иностранных дел, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20221216/lukashenko-1839094790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839120805_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96d7c3518392401e904ea13bffe21572.jpg
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2022-12-16T11:57
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей лавров, безопасность, совет безопасности рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:57 16.12.2022 (обновлено: 13:08 16.12.2022)
Путин обсудил с Совбезом вопросы обеспечения безопасности
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы безопасности и взаимодействие с соседними странами