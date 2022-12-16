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В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
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В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР
Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:18
2022-12-16T17:33
в мире
россия
цар
покушение на главу русского дома в цар
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. В дипмиссии отметили, что принимают меры для предотвращения повторения подобных событий в дальнейшем. "Принимаются все меры в целях предотвращения террористической угрозы", - добавили там. При этом подчёркивается, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки. "Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства. Он заверил, что в ближайшее время появится информация о расследовании теракта. "Пока нет версий, в ближайшее время будет информация, в течение получаса, может, часа", - пояснили в посольстве.
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в мире, россия, цар, покушение на главу русского дома в цар
В мире, Россия, ЦАР, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
15:18 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
 
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР

Посольство России в ЦАР: угрозы жизни пострадавшего главы "Русского дома" нет, он контужен

© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике.
"У него контузия, он не может говорить. Нет, угрозы жизни нет, но говорят, крови много было. Мы надеемся, что выживет", - сказали в посольстве.
В дипмиссии отметили, что принимают меры для предотвращения повторения подобных событий в дальнейшем.
"Принимаются все меры в целях предотвращения террористической угрозы", - добавили там.
При этом подчёркивается, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки.
"Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства.
Он заверил, что в ближайшее время появится информация о расследовании теракта.
"Пока нет версий, в ближайшее время будет информация, в течение получаса, может, часа", - пояснили в посольстве.
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