https://ria.ru/20221216/sostoyanie-1839199696.html

В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР

В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022

В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР

Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:18

2022-12-16T15:18

2022-12-16T17:33

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покушение на главу русского дома в цар

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. В дипмиссии отметили, что принимают меры для предотвращения повторения подобных событий в дальнейшем. "Принимаются все меры в целях предотвращения террористической угрозы", - добавили там. При этом подчёркивается, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки. "Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства. Он заверил, что в ближайшее время появится информация о расследовании теракта. "Пока нет версий, в ближайшее время будет информация, в течение получаса, может, часа", - пояснили в посольстве.

https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, цар, покушение на главу русского дома в цар