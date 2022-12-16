https://ria.ru/20221216/sostoyanie-1839199696.html
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР - РИА Новости, 16.12.2022
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР
Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:18
2022-12-16T15:18
2022-12-16T17:33
в мире
россия
цар
покушение на главу русского дома в цар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_54af5dcf3ce95a1d40d61aa21b4464eb.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике. В дипмиссии отметили, что принимают меры для предотвращения повторения подобных событий в дальнейшем. "Принимаются все меры в целях предотвращения террористической угрозы", - добавили там. При этом подчёркивается, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки. "Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства. Он заверил, что в ближайшее время появится информация о расследовании теракта. "Пока нет версий, в ближайшее время будет информация, в течение получаса, может, часа", - пояснили в посольстве.
https://ria.ru/20221216/pokushenie-1839197000.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_3f7e133396cd51630b8bad878b409e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, цар, покушение на главу русского дома в цар
В мире, Россия, ЦАР, Покушение на главу Русского дома в ЦАР
15:18 16.12.2022 (обновлено: 17:33 16.12.2022)
В посольстве рассказали о состоянии главы "Русского дома" в ЦАР
Посольство России в ЦАР: угрозы жизни пострадавшего главы "Русского дома" нет, он контужен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего в результате теракта главы "Русского дома" в ЦАР не представляет угрозы для жизни, он контужен, заявили РИА Новости в дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике.
"У него контузия, он не может говорить. Нет, угрозы жизни нет, но говорят, крови много было. Мы надеемся, что выживет", - сказали в посольстве.
В дипмиссии отметили, что принимают меры для предотвращения повторения подобных событий в дальнейшем.
"Принимаются все меры в целях предотвращения террористической угрозы", - добавили там.
При этом подчёркивается, что глава "Русского дома" живёт за пределами посольства и получил посылку через службу международной доставки.
"Взрыв у него дома был, он живёт за пределами посольства. Он пошёл, получил её, видимо, в DHL, принёс домой и открыл самостоятельно", - отметил собеседник агентства.
Он заверил, что в ближайшее время появится информация о расследовании теракта.
"Пока нет версий, в ближайшее время будет информация, в течение получаса, может, часа", - пояснили в посольстве.