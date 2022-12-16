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Ефимов: Москва подписала 30 соглашений по созданию мест приложения труда - РИА Новости, 16.12.2022
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Ефимов: Москва подписала 30 соглашений по созданию мест приложения труда
Ефимов: Москва подписала 30 соглашений по созданию мест приложения труда - РИА Новости, 16.12.2022
Ефимов: Москва подписала 30 соглашений по созданию мест приложения труда
Столичные власти заключили с застройщиками многоквартирных домов тридцать договоров, предусматривающих создание мест приложения труда для 53 тысяч человек,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:14
2022-12-16T11:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
гк "пионер"
capital group
afi development
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные власти заключили с застройщиками многоквартирных домов тридцать договоров, предусматривающих создание мест приложения труда для 53 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город реализует программу по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) с 2020 года. Она позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию. На данный момент по программе подписано 30 соглашений на строительство 69 объектов, где смогут работать свыше 53 тысяч человек. При этом 14 из 30 соглашений было заключено в этом году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Вице-мэр уточнил, что общий объем инвестиций в проекты превысит 138,6 миллиарда рублей. По этим проектам инвесторы к 2028 году обязуются возвести в различных районах столицы свыше сорока образовательных объектов, девять промышленных объектов, девять офисных центров, четыре торгово-офисных здания, четыре торговых центра, а также спортивный комплекс.Отмечается, что больше всего вакансий дадут городу офисы и торговые объекты (порядка 38 тысяч), производства и технопарки добавят еще около 10 тысяч, социальные объекты - более 3,5 тысяч рабочих мест.По информации правительства Москвы, участие в программе МПТ уже принимают девелоперы, входящие в структуры ГК "Пионер", ФСК, Capital Group, группы "Самолет", Afi Development, "РГ-Девелопмент", Level Group, "Страна Девелопмент", 3S Group, "Гранель" и Сбера.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, гк "пионер", capital group, afi development
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, ГК "Пионер", Capital Group, AFI Development
11:14 16.12.2022
 

Ефимов: Москва подписала 30 соглашений по созданию мест приложения труда

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Столичные власти заключили с застройщиками многоквартирных домов тридцать договоров, предусматривающих создание мест приложения труда для 53 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город реализует программу по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) с 2020 года. Она позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию. На данный момент по программе подписано 30 соглашений на строительство 69 объектов, где смогут работать свыше 53 тысяч человек. При этом 14 из 30 соглашений было заключено в этом году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Вице-мэр уточнил, что общий объем инвестиций в проекты превысит 138,6 миллиарда рублей. По этим проектам инвесторы к 2028 году обязуются возвести в различных районах столицы свыше сорока образовательных объектов, девять промышленных объектов, девять офисных центров, четыре торгово-офисных здания, четыре торговых центра, а также спортивный комплекс.
Отмечается, что больше всего вакансий дадут городу офисы и торговые объекты (порядка 38 тысяч), производства и технопарки добавят еще около 10 тысяч, социальные объекты - более 3,5 тысяч рабочих мест.
По информации правительства Москвы, участие в программе МПТ уже принимают девелоперы, входящие в структуры ГК "Пионер", ФСК, Capital Group, группы "Самолет", Afi Development, "РГ-Девелопмент", Level Group, "Страна Девелопмент", 3S Group, "Гранель" и Сбера.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГК "Пионер"Capital GroupAFI Development
 
 
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