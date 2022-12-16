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Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года - РИА Новости, 16.12.2022
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Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года
Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года - РИА Новости, 16.12.2022
Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года
21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:18
2022-12-16T16:18
сколковский институт науки и технологий
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. 21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает пресс-служба института. Сколтех занял второе место среди российских университетов в общем зачете, а также первое место в России по компьютерным наукам и по генетике, второе – по электронике, третье – по химии, биологии и биохимии, нейронаукам и математике.В ежегодный рейтинг высокоцитируемых исследователей от Clarivate, существующий с 2014 года и составляемый по данным Web of Science, вошли профессора Сколтеха Артем Оганов и Анджей Чихоцкий, а также доцент Дмитрий Чудаков.А по рейтингу профессора Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса в топ-25 ученых мира в своих областях по цитируемости вошли 14 ученых Сколтеха: Анджей Чихоцкий, Артем Оганов, Глеб Сухоруков, Михаил Гельфанд, Владимир Терзия, Иван Оселедец, Станислав Смирнов, Антон Забродин, Альберт Насибулин, Андрей Маршаков, Александр Шапеев, Евгений Николаев, Игорь Шишковский и Владимир Драчев.
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сколковский институт науки и технологий, общество
Сколковский институт науки и технологий, Общество
16:18 16.12.2022
 

Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года

© Сергей Мамонтов В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех)
 В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех)
© Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. 21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает пресс-служба института. Сколтех занял второе место среди российских университетов в общем зачете, а также первое место в России по компьютерным наукам и по генетике, второе – по электронике, третье – по химии, биологии и биохимии, нейронаукам и математике.
В ежегодный рейтинг высокоцитируемых исследователей от Clarivate, существующий с 2014 года и составляемый по данным Web of Science, вошли профессора Сколтеха Артем Оганов и Анджей Чихоцкий, а также доцент Дмитрий Чудаков.
А по рейтингу профессора Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса в топ-25 ученых мира в своих областях по цитируемости вошли 14 ученых Сколтеха: Анджей Чихоцкий, Артем Оганов, Глеб Сухоруков, Михаил Гельфанд, Владимир Терзия, Иван Оселедец, Станислав Смирнов, Антон Забродин, Альберт Насибулин, Андрей Маршаков, Александр Шапеев, Евгений Николаев, Игорь Шишковский и Владимир Драчев.
 
Сколковский институт науки и технологийОбщество
 
 
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