https://ria.ru/20221216/skoltekh-1839225269.html
Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года
Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года - РИА Новости, 16.12.2022
Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года
21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:18
2022-12-16T16:18
2022-12-16T16:18
сколковский институт науки и технологий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839224864_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_738849424e3403f0308b04b12d0c8eb8.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. 21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает пресс-служба института. Сколтех занял второе место среди российских университетов в общем зачете, а также первое место в России по компьютерным наукам и по генетике, второе – по электронике, третье – по химии, биологии и биохимии, нейронаукам и математике.В ежегодный рейтинг высокоцитируемых исследователей от Clarivate, существующий с 2014 года и составляемый по данным Web of Science, вошли профессора Сколтеха Артем Оганов и Анджей Чихоцкий, а также доцент Дмитрий Чудаков.А по рейтингу профессора Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса в топ-25 ученых мира в своих областях по цитируемости вошли 14 ученых Сколтеха: Анджей Чихоцкий, Артем Оганов, Глеб Сухоруков, Михаил Гельфанд, Владимир Терзия, Иван Оселедец, Станислав Смирнов, Антон Забродин, Альберт Насибулин, Андрей Маршаков, Александр Шапеев, Евгений Николаев, Игорь Шишковский и Владимир Драчев.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839224864_0:0:1646:1234_1920x0_80_0_0_e0c1854464ff38c3c05f6d08926837fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сколковский институт науки и технологий, общество
Сколковский институт науки и технологий, Общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. 21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает пресс-служба института. Сколтех занял второе место среди российских университетов в общем зачете, а также первое место в России по компьютерным наукам и по генетике, второе – по электронике, третье – по химии, биологии и биохимии, нейронаукам и математике.
В ежегодный рейтинг высокоцитируемых исследователей от Clarivate, существующий с 2014 года и составляемый по данным Web of Science, вошли профессора Сколтеха Артем Оганов и Анджей Чихоцкий, а также доцент Дмитрий Чудаков.
А по рейтингу профессора Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса в топ-25 ученых мира в своих областях по цитируемости вошли 14 ученых Сколтеха: Анджей Чихоцкий, Артем Оганов, Глеб Сухоруков, Михаил Гельфанд, Владимир Терзия, Иван Оселедец, Станислав Смирнов, Антон Забродин, Альберт Насибулин, Андрей Маршаков, Александр Шапеев, Евгений Николаев, Игорь Шишковский и Владимир Драчев.