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Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года

Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года - РИА Новости, 16.12.2022

Ученые Сколтеха вошли в мировые научные рейтинги 2022 года

21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:18

2022-12-16T16:18

2022-12-16T16:18

сколковский институт науки и технологий

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. 21 ноября на сайте Research.com (в прошлом – Guide2Research) был опубликован список лучших университетов мира за 2022 год – рейтинг выходит впервые, сообщает пресс-служба института. Сколтех занял второе место среди российских университетов в общем зачете, а также первое место в России по компьютерным наукам и по генетике, второе – по электронике, третье – по химии, биологии и биохимии, нейронаукам и математике.В ежегодный рейтинг высокоцитируемых исследователей от Clarivate, существующий с 2014 года и составляемый по данным Web of Science, вошли профессора Сколтеха Артем Оганов и Анджей Чихоцкий, а также доцент Дмитрий Чудаков.А по рейтингу профессора Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса в топ-25 ученых мира в своих областях по цитируемости вошли 14 ученых Сколтеха: Анджей Чихоцкий, Артем Оганов, Глеб Сухоруков, Михаил Гельфанд, Владимир Терзия, Иван Оселедец, Станислав Смирнов, Антон Забродин, Альберт Насибулин, Андрей Маршаков, Александр Шапеев, Евгений Николаев, Игорь Шишковский и Владимир Драчев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколковский институт науки и технологий, общество