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"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма - РИА Новости, 16.12.2022
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Туризм
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"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма
"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма - РИА Новости, 16.12.2022
"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма
Образовательный центр "Сириус" в Сочи может стать хорошим началом для научного туризма в России благодаря развитой инфраструктуре, заявил и.о. президента РСТ... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T03:48
2022-12-16T03:48
туризм
россия
сочи
образовательный центр "сириус"
туризм
образование
наука
новости - туризм
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СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" в Сочи может стать хорошим началом для научного туризма в России благодаря развитой инфраструктуре, заявил и.о. президента РСТ Илья Усманский."Там создан кластер большого научного центра, который обладает интересными площадками и лабораториями, педагогическим составом и богатой инфраструктурой по размещению", — пояснил РИА Новости Усманский.На данный момент образовательный центр предлагает отдыхающим программу "Умного туризма", которая длится от нескольких часов до десяти дней. За это время участники могут познать гончарное мастерство, посетить лаборатории, планетарий, инженерно-технологические кабинеты, IT-классы."Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры. Его главная задача — выявлять выдающиеся способности детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с координационным советом по делам молодежи разработать план по развитию научно-популярного туризма.
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россия, сочи, образовательный центр "сириус", туризм, образование, наука, новости - туризм
Туризм, Россия, Сочи, Образовательный центр "Сириус", Туризм, Образование, Наука, Новости - Туризм
03:48 16.12.2022
 
"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма

РСТ: "Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма в России

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкДемонстрация робокошки на выставке в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Демонстрация робокошки на выставке в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" в Сочи может стать хорошим началом для научного туризма в России благодаря развитой инфраструктуре, заявил и.о. президента РСТ Илья Усманский.
"Там создан кластер большого научного центра, который обладает интересными площадками и лабораториями, педагогическим составом и богатой инфраструктурой по размещению", — пояснил РИА Новости Усманский.
На данный момент образовательный центр предлагает отдыхающим программу "Умного туризма", которая длится от нескольких часов до десяти дней. За это время участники могут познать гончарное мастерство, посетить лаборатории, планетарий, инженерно-технологические кабинеты, IT-классы.
"Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры. Его главная задача — выявлять выдающиеся способности детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с координационным советом по делам молодежи разработать план по развитию научно-популярного туризма.
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