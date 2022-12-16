https://ria.ru/20221216/sirius-1838595690.html

"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма

"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма - РИА Новости, 16.12.2022

"Сириус" может стать стартовой площадкой для развития научного туризма

Образовательный центр "Сириус" в Сочи может стать хорошим началом для научного туризма в России благодаря развитой инфраструктуре, заявил и.о. президента РСТ... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T03:48

2022-12-16T03:48

2022-12-16T03:48

туризм

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образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" в Сочи может стать хорошим началом для научного туризма в России благодаря развитой инфраструктуре, заявил и.о. президента РСТ Илья Усманский."Там создан кластер большого научного центра, который обладает интересными площадками и лабораториями, педагогическим составом и богатой инфраструктурой по размещению", — пояснил РИА Новости Усманский.На данный момент образовательный центр предлагает отдыхающим программу "Умного туризма", которая длится от нескольких часов до десяти дней. За это время участники могут познать гончарное мастерство, посетить лаборатории, планетарий, инженерно-технологические кабинеты, IT-классы."Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры. Его главная задача — выявлять выдающиеся способности детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с координационным советом по делам молодежи разработать план по развитию научно-популярного туризма.

https://ria.ru/20221213/krasnodarskiykray-1838312852.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, сочи, образовательный центр "сириус", туризм, образование, наука, новости - туризм