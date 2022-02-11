https://ria.ru/20220211/turizm-1772225319.html

Путин поручил разработать план по развитию научно-популярного туризма

Путин поручил разработать план по развитию научно-популярного туризма - РИА Новости, 11.02.2022

Путин поручил разработать план по развитию научно-популярного туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:06

2022-02-11T11:06

2022-02-11T11:42

туризм

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туризм

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию разработать план по развитию научно-популярного туризма с возможностью возмещать часть затрат граждан, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию ... при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, разработать и реализовать в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план мероприятий ("дорожную карту") по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации, определив источники финансирования таких мероприятий, начиная с 2022 года, и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов", - говорится в сообщении.Доклад должен быть представлен до 30 апреля, далее - раз в год. Ответственными назначены Михаил Мишустин, Никита Марченков, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20220211/finansirovanie-1772230566.html

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