https://ria.ru/20221216/sholts-1839049265.html

"Лучше бы выбросили деньги в окно": в Сети высмеяли слова Шольца об Украине

"Лучше бы выбросили деньги в окно": в Сети высмеяли слова Шольца об Украине - РИА Новости, 16.12.2022

"Лучше бы выбросили деньги в окно": в Сети высмеяли слова Шольца об Украине

Пользователи Twitter осудили заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о преодолении Европой кризиса, обложении России санкциями и поддержке... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:10

2022-12-16T07:10

2022-12-16T15:44

олаф шольц

александр новак

владимир путин

европа

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о преодолении Европой кризиса, обложении России санкциями и поддержке Украины.Однако пользователи со скепсисом отнеслись к заявлению канцлера Германии."Господин канцлер, я особенно рада тому, что моя страна, Польша, препятствовала корпоративному налогообложению и помощи Украине. С наилучшими пожеланиями", — с иронией отметила Marta Materna."Такое ощущение, что я уже 42 раза прочитал о 18 миллиардах евро для Украины. Туда что-то поступило или так и осталось, как и в случае с вооружением, на стадии анонсов и задержек?" — поинтересовался Strahlberger."А вы позволяете своим же людям умирать с голоду, богатство бундестага нам недоступно", — возмутился NotLikeYou_xD."Откуда эти 18 миллиардов?" — спросил DerMaghribi."Господин канцлер, я голосовал за вашу партию. Никогда себе этого не прощу, это было в последний раз!" — заявил Gerald Wagner.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221215/sholts-1838802139.html

https://ria.ru/20221215/krizis-1839001904.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839044463.html

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олаф шольц, александр новак, владимир путин, европа, украина, россия, евросоюз, в мире