https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839327080.html

Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова

Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова - РИА Новости, 16.12.2022

Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя новые санкции ЕС против дочерей Кадырова заявил, что это... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:45

2022-12-16T23:45

2022-12-16T23:45

айшат кадырова

никита михалков

россия

евросоюз

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

хадижат кадырова

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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя новые санкции ЕС против дочерей Кадырова заявил, что это очередное свидетельство трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Ранее в пятницу ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России, он вступил в силу. В новые санкционные списки включены вице-премьер Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда, губернаторы некоторых регионов, две дочери Кадырова. Также под санкции попали Никита Михалков, Григорий Лепс, Борис Корчевников, Дмитрий Пучков. "Евросоюз ввёл санкции против внучек первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова... – Айшат и Хадижат (Карины - ред.) Кадыровых. Это в очередной раз свидетельствует о трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Такому решению с их стороны никто не удивлён. Это ведь он – тот самый коллективный Запад, распространяющий мерзость и античеловеческие ценности в мире", - написал Дудаев в телеграм-канале. Он назвал Айшат и Хадижат Кадыровых "достойными дочерями чеченского народа". "Их ценят и уважают за преданность родной земле, высокий профессионализм, верность религии и лучшим чеченским традициям", - добавил он. Старшая дочь главы региона - Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чечни, Хадижат Кадырова - начальник департамента дошкольного образования.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

россия

хадижат кадырова

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Наталья Макарова

айшат кадырова, никита михалков, россия, евросоюз, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, хадижат кадырова