https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839327080.html
Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова
Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова - РИА Новости, 16.12.2022
Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя новые санкции ЕС против дочерей Кадырова заявил, что это... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:45
2022-12-16T23:45
2022-12-16T23:45
айшат кадырова
никита михалков
россия
евросоюз
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
хадижат кадырова
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ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя новые санкции ЕС против дочерей Кадырова заявил, что это очередное свидетельство трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Ранее в пятницу ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России, он вступил в силу. В новые санкционные списки включены вице-премьер Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда, губернаторы некоторых регионов, две дочери Кадырова. Также под санкции попали Никита Михалков, Григорий Лепс, Борис Корчевников, Дмитрий Пучков. "Евросоюз ввёл санкции против внучек первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова... – Айшат и Хадижат (Карины - ред.) Кадыровых. Это в очередной раз свидетельствует о трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Такому решению с их стороны никто не удивлён. Это ведь он – тот самый коллективный Запад, распространяющий мерзость и античеловеческие ценности в мире", - написал Дудаев в телеграм-канале. Он назвал Айшат и Хадижат Кадыровых "достойными дочерями чеченского народа". "Их ценят и уважают за преданность родной земле, высокий профессионализм, верность религии и лучшим чеченским традициям", - добавил он. Старшая дочь главы региона - Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чечни, Хадижат Кадырова - начальник департамента дошкольного образования.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айшат кадырова, никита михалков, россия, евросоюз, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, хадижат кадырова
Айшат Кадырова, Никита Михалков, Россия, Евросоюз, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Хадижат Кадырова
Власти Чечни прокомментировали санкции ЕС против дочерей Кадырова
Власти Чечни назвали санкции ЕС очередным свидетельством трусости европейских лидеров
ГРОЗНЫЙ, 16 дек - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя новые санкции ЕС против дочерей Кадырова заявил, что это очередное свидетельство трусости европейских лидеров и несуразности их решений.
Ранее в пятницу ЕС официально опубликовал новый пакет санкций против России
, он вступил в силу. В новые санкционные списки включены вице-премьер Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда, губернаторы некоторых регионов, две дочери Кадырова. Также под санкции попали Никита Михалков
, Григорий Лепс
, Борис Корчевников
, Дмитрий Пучков
.
"Евросоюз ввёл санкции против внучек первого президента ЧР, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова... – Айшат и Хадижат (Карины - ред.) Кадыровых. Это в очередной раз свидетельствует о трусости европейских лидеров и несуразности их решений. Такому решению с их стороны никто не удивлён. Это ведь он – тот самый коллективный Запад, распространяющий мерзость и античеловеческие ценности в мире", - написал Дудаев в телеграм-канале.
Он назвал Айшат и Хадижат Кадыровых "достойными дочерями чеченского народа".
"Их ценят и уважают за преданность родной земле, высокий профессионализм, верность религии и лучшим чеченским традициям", - добавил он.
Старшая дочь главы региона - Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чечни, Хадижат Кадырова - начальник департамента дошкольного образования.