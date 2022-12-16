АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС
АНО "ТВ Новости", ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" включены в список санкций Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Учредитель RT Автономная некоммерческая организация "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, против которых ЕС ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Санкции расширены также на телеканалы НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал.
В ЕС, в частности, указали, что АНО "ТВ Новости" является "медиаорганизацией, связанной с российским правительством". "Через подведомственные СМИ, включая RT, она распространяла пропаганду и дезинформацию", - утверждается в мотивационной части санкций. В связи с этим в Евросоюзе считают организацию "причастной к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Примерно такие же претензии у ЕС возникли и к другим включенным в список российским медиаорганизациям.
Кроме того, персональные санкции были введены и против генерального директора телеканала RT Алексея Николова, которого также считают причастным к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Под ограничения Евросоюза в пятницу также попали кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков.
Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
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