https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839325054.html

АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС

АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС - РИА Новости, 16.12.2022

АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС

Учредитель RT Автономная некоммерческая организация "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и Всероссийская государственная... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:24

2022-12-16T23:24

2022-12-16T23:24

никита михалков

борис корчевников

григорий лепс

евросоюз

национальная медиа группа

нтв (телеканал)

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Учредитель RT Автономная некоммерческая организация "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, против которых ЕС ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Санкции расширены также на телеканалы НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал. В ЕС, в частности, указали, что АНО "ТВ Новости" является "медиаорганизацией, связанной с российским правительством". "Через подведомственные СМИ, включая RT, она распространяла пропаганду и дезинформацию", - утверждается в мотивационной части санкций. В связи с этим в Евросоюзе считают организацию "причастной к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Примерно такие же претензии у ЕС возникли и к другим включенным в список российским медиаорганизациям. Кроме того, персональные санкции были введены и против генерального директора телеканала RT Алексея Николова, которого также считают причастным к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Под ограничения Евросоюза в пятницу также попали кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

никита михалков, борис корчевников, григорий лепс, евросоюз, национальная медиа группа , нтв (телеканал), санкции в отношении россии, в мире