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АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
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https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839325054.html
АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС
АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС
Учредитель RT Автономная некоммерческая организация "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и Всероссийская государственная... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:24
2022-12-16T23:24
никита михалков
борис корчевников
григорий лепс
евросоюз
национальная медиа группа
нтв (телеканал)
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Учредитель RT Автономная некоммерческая организация "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, против которых ЕС ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Санкции расширены также на телеканалы НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал. В ЕС, в частности, указали, что АНО "ТВ Новости" является "медиаорганизацией, связанной с российским правительством". "Через подведомственные СМИ, включая RT, она распространяла пропаганду и дезинформацию", - утверждается в мотивационной части санкций. В связи с этим в Евросоюзе считают организацию "причастной к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Примерно такие же претензии у ЕС возникли и к другим включенным в список российским медиаорганизациям. Кроме того, персональные санкции были введены и против генерального директора телеканала RT Алексея Николова, которого также считают причастным к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Под ограничения Евросоюза в пятницу также попали кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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никита михалков, борис корчевников, григорий лепс, евросоюз, национальная медиа группа , нтв (телеканал), санкции в отношении россии, в мире
Никита Михалков, Борис Корчевников, Григорий Лепс, Евросоюз, Национальная Медиа Группа , НТВ (телеканал), Санкции в отношении России, В мире
23:24 16.12.2022
 
АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС

АНО "ТВ Новости", ВГТРК и "Национальная Медиа Группа" включены в список санкций Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Учредитель RT Автономная некоммерческая организация "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попали в списки организаций, против которых ЕС ввел санкции в рамках девятого пакета ограничительных мер, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Санкции расширены также на телеканалы НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
В ЕС, в частности, указали, что АНО "ТВ Новости" является "медиаорганизацией, связанной с российским правительством". "Через подведомственные СМИ, включая RT, она распространяла пропаганду и дезинформацию", - утверждается в мотивационной части санкций. В связи с этим в Евросоюзе считают организацию "причастной к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Примерно такие же претензии у ЕС возникли и к другим включенным в список российским медиаорганизациям.
Кроме того, персональные санкции были введены и против генерального директора телеканала RT Алексея Николова, которого также считают причастным к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Под ограничения Евросоюза в пятницу также попали кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, писатель и блогер Дмитрий Пучков.
Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
Никита МихалковБорис КорчевниковГригорий ЛепсЕвросоюзНациональная Медиа ГруппаНТВ (телеканал)Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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