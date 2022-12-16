https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839324712.html
Евросоюз расширил персональные санкции против России
Евросоюз расширил персональные санкции против России - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз расширил персональные санкции против России
Персональные санкции ЕС против России после публикации девятого по счету санкционного пакета теперь включают 1386 физлиц и 171 организацию, говорится в... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T23:15
2022-12-16T23:15
2022-12-16T23:15
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Персональные санкции ЕС против России после публикации девятого по счету санкционного пакета теперь включают 1386 физлиц и 171 организацию, говорится в заявлении Совета ЕС.В новом пакете санкций числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839318268.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Евросоюз расширил персональные санкции против России
Евросоюз ввел персональные санкции против 1400 россиян и 171 организации