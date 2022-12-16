https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839324712.html

Евросоюз расширил персональные санкции против России

Евросоюз расширил персональные санкции против России - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз расширил персональные санкции против России

Персональные санкции ЕС против России после публикации девятого по счету санкционного пакета теперь включают 1386 физлиц и 171 организацию, говорится в... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T23:15

2022-12-16T23:15

2022-12-16T23:15

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_83cc651f2586919b616079ddfa0da5ed.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Персональные санкции ЕС против России после публикации девятого по счету санкционного пакета теперь включают 1386 физлиц и 171 организацию, говорится в заявлении Совета ЕС.В новом пакете санкций числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839318268.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире