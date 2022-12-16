https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839321621.html

Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда

Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда

ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T22:43

2022-12-16T22:43

2022-12-16T22:43

политика

валерий зорькин

сергей князев

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евросоюз

конституционный суд рф

санкции

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ. В новый список санкций, согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, попали председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, а также его судьи Гадис Гаджиев, Сергей Казанцев, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Людмила Жаркова, Андрей Бушев.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, валерий зорькин, сергей князев, сергей маврин, россия, евросоюз, конституционный суд рф, санкции, санкции в отношении россии