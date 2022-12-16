https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839321621.html
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда
ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:43
2022-12-16T22:43
2022-12-16T22:43
политика
валерий зорькин
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евросоюз
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санкции
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ. В новый список санкций, согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, попали председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, а также его судьи Гадис Гаджиев, Сергей Казанцев, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Людмила Жаркова, Андрей Бушев.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, валерий зорькин, сергей князев, сергей маврин, россия, евросоюз, конституционный суд рф, санкции, санкции в отношении россии
Политика, Валерий Зорькин, Сергей Князев, Сергей Маврин, Россия, Евросоюз, Конституционный суд РФ, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда
Евросоюз ввел санкции против председателя Зорькина и судей Конституционного суда