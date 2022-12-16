Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839321621.html
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда
ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:43
2022-12-16T22:43
политика
валерий зорькин
сергей князев
сергей маврин
россия
евросоюз
конституционный суд рф
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568681167_0:214:2010:1345_1920x0_80_0_0_ce5eb183ea238d4e964b29b952a358a1.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ. В новый список санкций, согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, попали председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, а также его судьи Гадис Гаджиев, Сергей Казанцев, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Людмила Жаркова, Андрей Бушев.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568681167_157:0:2010:1390_1920x0_80_0_0_ddf131c55107baf42d5e7e569361f2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, валерий зорькин, сергей князев, сергей маврин, россия, евросоюз, конституционный суд рф, санкции, санкции в отношении россии
Политика, Валерий Зорькин, Сергей Князев, Сергей Маврин, Россия, Евросоюз, Конституционный суд РФ, Санкции, Санкции в отношении России
22:43 16.12.2022
 
Евросоюз ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда

Евросоюз ввел санкции против председателя Зорькина и судей Конституционного суда

Заседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ЕС ввел санкции против председателя и судей Конституционного суда РФ.
В новый список санкций, согласно опубликованным в Официальном журнале ЕС данным, попали председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, а также его судьи Гадис Гаджиев, Сергей Казанцев, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Людмила Жаркова, Андрей Бушев.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
ПолитикаВалерий ЗорькинСергей КнязевСергей МавринРоссияЕвросоюзКонституционный суд РФСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала