https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839320489.html

Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов

Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов

Евросоюз в пятницу ввел санкции против семи российских губернаторов, в том числе главы Московской области Андрея Воробьева. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T22:27

2022-12-16T22:27

2022-12-16T22:27

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

новосибирская область

калужская область

евросоюз

андрей травников

владислав шапша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против семи российских губернаторов, в том числе главы Московской области Андрея Воробьева. Под новые санкции ЕС также попали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Калужской области Владислав Шапша, руководитель Тверской области Игорь Руденя, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Мурманской области Андрей Чибис и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин. Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839315003.html

московская область (подмосковье)

новосибирская область

калужская область

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), новосибирская область, калужская область, евросоюз, андрей травников, владислав шапша, санкции в отношении россии