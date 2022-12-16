https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839320489.html
Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов
Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов
Евросоюз в пятницу ввел санкции против семи российских губернаторов, в том числе главы Московской области Андрея Воробьева. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:27
2022-12-16T22:27
2022-12-16T22:27
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
новосибирская область
калужская область
евросоюз
андрей травников
владислав шапша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против семи российских губернаторов, в том числе главы Московской области Андрея Воробьева. Под новые санкции ЕС также попали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава Калужской области Владислав Шапша, руководитель Тверской области Игорь Руденя, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Мурманской области Андрей Чибис и руководитель Астраханской области Игорь Бабушкин. Санкции вступают в силу с момента публикации в Официальном журнале.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), новосибирская область, калужская область, евросоюз, андрей травников, владислав шапша, санкции в отношении россии
Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Новосибирская область, Калужская область, Евросоюз, Андрей Травников, Владислав Шапша, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против губернаторов нескольких российских регионов
ЕС ввел санкции против Воробьева, Травникова, Шапши, Рудени, Никитина, Чибиса и Бабушкина