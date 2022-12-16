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Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова - РИА Новости, 16.12.2022
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Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова
Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова
Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина включены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале Евросоюза... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:08
2022-12-16T22:11
рамзан кадыров
юрий ковальчук
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
чеченская республика (чечня)
айшат кадырова
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина включены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале Евросоюза документа. Также под санкциями оказались члены семьи российского бизнесмена Юрия Ковальчука: сын Борис и племянник Кирилл. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
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рамзан кадыров, юрий ковальчук, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, чеченская республика (чечня), айшат кадырова
Рамзан Кадыров, Юрий Ковальчук, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Чеченская республика (Чечня), Айшат Кадырова
22:08 16.12.2022 (обновлено: 22:11 16.12.2022)
 
Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова

Дочери Кадырова Айшат и Карина включены в список санкций Евросоюза

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкДочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат
Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина включены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале Евросоюза документа.
Также под санкциями оказались члены семьи российского бизнесмена Юрия Ковальчука: сын Борис и племянник Кирилл.
Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Рамзан КадыровЮрий КовальчукЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииЧеченская республика (Чечня)Айшат Кадырова
 
 
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