https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839319262.html

Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова

Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз включил в санкционный список дочерей Кадырова

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина включены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале Евросоюза... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T22:08

2022-12-16T22:08

2022-12-16T22:11

рамзан кадыров

юрий ковальчук

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

чеченская республика (чечня)

айшат кадырова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148909/08/1489090860_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_6fb4dc075f2bf67ca7fd34452d080542.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина включены в санкционный список ЕС, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале Евросоюза документа. Также под санкциями оказались члены семьи российского бизнесмена Юрия Ковальчука: сын Борис и племянник Кирилл. Фигурантам персональных европейских санкций замораживают активы на европейской территории, физлицам также запрещены поездки в Евросоюз.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, юрий ковальчук, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, чеченская республика (чечня), айшат кадырова