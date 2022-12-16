https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839318460.html
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях
Евросоюз запретил приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в РФ, говорится в документе,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз запретил приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в РФ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. "Запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или учреждении, зарегистрированных или созданных в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющих деятельность в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.
https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях
Евросоюз запретил покупать доли в российских энергетических компаниях