Рейтинг@Mail.ru
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839318460.html
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях
Евросоюз запретил приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в РФ, говорится в документе,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_874:811:3072:2048_1920x0_80_0_0_571366869840ec09b8454bb1f7e307a6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз запретил приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в РФ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС. "Запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или учреждении, зарегистрированных или созданных в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющих деятельность в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.
https://ria.ru/20221210/evropa-1837710858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824144307_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_7a9cd3eed3ed961cdd0c22ee7b2c677c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
22:03 16.12.2022
 
ЕС запретил покупать доли в российских энергетических компаниях

Евросоюз запретил покупать доли в российских энергетических компаниях

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз запретил приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в РФ, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или учреждении, зарегистрированных или созданных в соответствии с законодательством России или любой другой третьей страны и осуществляющих деятельность в энергетическом секторе в России", - говорится в нем.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 12:46
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность
 
ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала