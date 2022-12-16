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Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022
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Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза
Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. ЕС обвиняет орган в якобы "введении цензуры" и "ограничении доступа к информации" после начала спецоперации РФ. Санкции вступают в силу с момента публикации в официальном журнале.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
22:03 16.12.2022
 
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза

Роскомнадзор попал под санкции ЕС за "цензуру" и "ограничение доступа к информации"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
ЕС обвиняет орган в якобы "введении цензуры" и "ограничении доступа к информации" после начала спецоперации РФ.
Санкции вступают в силу с момента публикации в официальном журнале.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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