https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839318268.html

Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза

Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022

Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза

Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T22:03

2022-12-16T22:03

2022-12-16T22:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. ЕС обвиняет орган в якобы "введении цензуры" и "ограничении доступа к информации" после начала спецоперации РФ. Санкции вступают в силу с момента публикации в официальном журнале.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии