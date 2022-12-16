https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839318268.html
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза - РИА Новости, 16.12.2022
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза
Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
2022-12-16T22:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз в пятницу ввел санкции против Роскомнадзора, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. ЕС обвиняет орган в якобы "введении цензуры" и "ограничении доступа к информации" после начала спецоперации РФ. Санкции вступают в силу с момента публикации в официальном журнале.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
Роскомнадзор попал под санкции Евросоюза
Роскомнадзор попал под санкции ЕС за "цензуру" и "ограничение доступа к информации"