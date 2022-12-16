https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317278.html
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:54
2022-12-16T21:54
2022-12-16T21:54
безопасность
виктор золотов
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
генштаб вс россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ. В опубликованном в пятницу списке санкций значатся Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска РФ, Воздушно-десантные войска, силы специальных операций, а также Росгвардия и ее глава Виктор Золотов.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, виктор золотов, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, генштаб вс россии
Безопасность, Виктор Золотов, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Генштаб ВС России
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России
ЕС ввел санкции против Вооруженных сил России и Главного управления Генштаба ВС России