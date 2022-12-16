https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317278.html

Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России

Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России - РИА Новости, 16.12.2022

Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России

Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T21:54

2022-12-16T21:54

2022-12-16T21:54

безопасность

виктор золотов

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

генштаб вс россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ. В опубликованном в пятницу списке санкций значатся Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска РФ, Воздушно-десантные войска, силы специальных операций, а также Росгвардия и ее глава Виктор Золотов.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, виктор золотов, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, генштаб вс россии