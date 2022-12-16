Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839317278.html
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T21:54
2022-12-16T21:54
безопасность
виктор золотов
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
генштаб вс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:254:2825:1843_1920x0_80_0_0_a1271704850d56828141b1364cc59971.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ. В опубликованном в пятницу списке санкций значатся Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска РФ, Воздушно-десантные войска, силы специальных операций, а также Росгвардия и ее глава Виктор Золотов.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f03177f72f271053c19469435b9853a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, виктор золотов, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, генштаб вс россии
Безопасность, Виктор Золотов, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Генштаб ВС России
21:54 16.12.2022
 
Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России

ЕС ввел санкции против Вооруженных сил России и Главного управления Генштаба ВС России

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны Вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в медиабанк
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против Вооруженных сил России и всех их видов, а также Главного управления Генштаба ВС РФ.
В опубликованном в пятницу списке санкций значатся Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска РФ, Воздушно-десантные войска, силы специальных операций, а также Росгвардия и ее глава Виктор Золотов.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 09:54
"ЕС хоронит себя": в Германии ждут худшего от новых санкций против России
 
БезопасностьВиктор ЗолотовРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФГенштаб ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала