https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839307965.html
Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 16.12.2022
Евросоюз опубликовал новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против России. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T20:47
2022-12-16T20:47
2022-12-16T22:10
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Евросоюз официально опубликовал девятый пакет санкций против России.Так, под персональные ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.Кроме того, санкции ввели против губернаторов Московской, Нижегородской, Новосибирской, Калужской, Тверской, Мурманской и Астраханской областей. Также речь идет об ограничениях 22 членов Совета Федерации, 20 депутатов Госдумы, судей Конституционного суда и его председателя Валерия Зорькина.ЕС также ввел санкции против кинорежиссера Никиты Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, певца Григория Лепса, политолога Сергея Михеева, писателя и блогера Дмитрия Пучкова. Кроме того, в списки попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.Помимо этого, под санкции попали российские Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, Силы специальных операций, Главное управление Генштаба, а также Росгвардия. Кроме того, ограничения коснутся партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". Также в списке значатся Московский кредитный банк и Дальневосточный банк. Персональные санкции Брюсселя против Москвы теперь включают 1386 физических лиц и 171 организацию. Фигурантам ограничительных мер заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретили поездки в ЕС.Кроме того, ограничения также коснулись российских СМИ.Отмечается, что, в соответствии с Хартией Евросоюза об основных правах, меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания. Так, журналисты, например, смогут проводить исследования и интервью.Кроме того, Брюссель ввел полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов, добавив его в список российских государственных или контролируемых государством организаций.Евросоюз также запретил оказание Москве услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.Помимо этого, Брюссель усилил санкции в авиационной сфере.Также расширяются ограничения против российской энергетической отрасли. Теперь Брюссель запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. При этом новые меру не коснутся деятельности, связанной с критически важным сырьем.Кроме того, новые санкции Брюсселя запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России. Также запрещается приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в России.Совет также отметил, что ЕС придерживается твердой позиции по продовольственной безопасности, а европейские санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Москвой."Во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список", — указал Совет ЕС.Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Евросоюз официально опубликовал
девятый пакет санкций против России.
Так, под персональные ограничения попали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.
Кроме того, санкции ввели против губернаторов Московской, Нижегородской, Новосибирской, Калужской, Тверской, Мурманской и Астраханской областей. Также речь идет об ограничениях 22 членов Совета Федерации, 20 депутатов Госдумы, судей Конституционного суда и его председателя Валерия Зорькина.
ЕС также ввел санкции против кинорежиссера Никиты Михалкова, телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, певца Григория Лепса, политолога Сергея Михеева, писателя и блогера Дмитрия Пучкова. Кроме того, в списки попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.
Помимо этого, под санкции попали российские Воздушно-космические силы, Военно-морской флот, Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, Силы специальных операций, Главное управление Генштаба, а также Росгвардия. Кроме того, ограничения коснутся партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". Также в списке значатся Московский кредитный банк и Дальневосточный банк.
Персональные санкции Брюсселя против Москвы теперь включают 1386 физических лиц и 171 организацию. Фигурантам ограничительных мер заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретили поездки в ЕС.
Кроме того, ограничения также коснулись российских СМИ.
"В целях противодействия систематической международной кампании России по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, Совет инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала", — говорится в заявлении.
Отмечается, что, в соответствии с Хартией Евросоюза об основных правах, меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания. Так, журналисты, например, смогут проводить исследования и интервью.
Кроме того, Брюссель
ввел полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов
, добавив его в список российских государственных или контролируемых государством организаций.
Евросоюз также запретил оказание Москве услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.
Помимо этого, Брюссель усилил санкции в авиационной сфере.
"ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты", — указывается в заявлении.
Также расширяются ограничения против российской энергетической отрасли. Теперь Брюссель запретил новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. При этом новые меру не коснутся деятельности, связанной с критически важным сырьем.
Кроме того, новые санкции Брюсселя запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты в государственных и контролируемых государством компаниях в России. Также запрещается приобретать новое или расширять имеющееся участие в российских компаниях, работающих в сфере энергетики в России.
Совет также отметил, что ЕС придерживается твердой позиции по продовольственной безопасности, а европейские санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Москвой.
"Во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции было принято решение ввести новое отступление, позволяющее размораживать активы и делать доступными средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список", — указал Совет ЕС.
Брюссель усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.