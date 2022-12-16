https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839253407.html
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:26
2022-12-16T17:26
2022-12-16T17:35
швейцария
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
геннадий гатилов
сергей гармонин
украина
нато
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ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии."ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены. 16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что меры вступят в силу 16 декабря 2022 года в 18 часов (20 часов по московскому времени).Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что рассчитывать на улучшение отношений РФ и Швейцарии не приходится.Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20221216/rubl-1839254280.html
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швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, геннадий гатилов, сергей гармонин, украина, нато, оон
Швейцария, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Геннадий Гатилов, Сергей Гармонин, Украина, НАТО, ООН
17:26 16.12.2022 (обновлено: 17:35 16.12.2022)
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза