Рейтинг@Mail.ru
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839253407.html
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 16.12.2022
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены,... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T17:26
2022-12-16T17:35
швейцария
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
геннадий гатилов
сергей гармонин
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии."ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены. 16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что меры вступят в силу 16 декабря 2022 года в 18 часов (20 часов по московскому времени).Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что рассчитывать на улучшение отношений РФ и Швейцарии не приходится.Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20221216/rubl-1839254280.html
https://ria.ru/20221216/telekanaly-1839218547.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_18ccc74062e6569c2e50e4e754f1e07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, геннадий гатилов, сергей гармонин, украина, нато, оон
Швейцария, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Геннадий Гатилов, Сергей Гармонин, Украина, НАТО, ООН
17:26 16.12.2022 (обновлено: 17:35 16.12.2022)
 
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям Евросоюза

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Швейцария присоединяется к последним санкциям ЕС против России, касающимся запрета на перевозку торговых и брокерских товаров, проданных сверх предельной цены, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.
"ЕС распространил на торговлю и брокерскую деятельность запреты, касающиеся транспортировки этих товаров, проданных сверх предельной цены. 16 декабря 2022 года Федеральный совет решил полностью принять эти изменения", - сказано в документе.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
17:28
"Доллар — зеленая бумажка": болгары поддержали Путина за слова о санкциях
Ведомство уточняет, что меры вступят в силу 16 декабря 2022 года в 18 часов (20 часов по московскому времени).
Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что рассчитывать на улучшение отношений РФ и Швейцарии не приходится.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. По словам Гатилова, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, отправившись в Киев, продемонстрировал свою поддержку киевскому режиму. Постпред при этом выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16:03
Совет ЕС приостановит лицензии на вещание четырех российских телеканалов
 
ШвейцарияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииГеннадий ГатиловСергей ГармонинУкраинаНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала