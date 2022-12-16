https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839223828.html

ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России

ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России - РИА Новости, 16.12.2022

ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России

Новые санкции Брюсселя полностью запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях РФ, говорится РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T16:14

2022-12-16T16:14

2022-12-16T16:22

россия

брюссель

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

совет евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Новые санкции Брюсселя полностью запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях РФ, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."С сегодняшнего дня гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в руководящих структурах во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах, находящихся в России", - указывается в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/sanktsii-1839224278.html

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брюссель

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Дарья Буймова

россия, брюссель, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, совет евросоюза