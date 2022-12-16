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ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России
ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России
Новые санкции Брюсселя полностью запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях РФ, говорится РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T16:14
2022-12-16T16:22
россия
брюссель
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
совет евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Новые санкции Брюсселя полностью запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях РФ, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."С сегодняшнего дня гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в руководящих структурах во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах, находящихся в России", - указывается в документе.
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россия, брюссель, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, совет евросоюза
Россия, Брюссель, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Совет Евросоюза
16:14 16.12.2022 (обновлено: 16:22 16.12.2022)
 
ЕС запретил европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России

Санкции Брюсселя запретили европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Новые санкции Брюсселя полностью запрещают гражданам ЕС занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях РФ, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
"С сегодняшнего дня гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в руководящих структурах во всех государственных и контролируемых государством юридических лицах, организациях и структурах, находящихся в России", - указывается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:59В мире
ЕС утвердил девятый пакет санкций в отношении России
 
РоссияБрюссельЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииСовет Евросоюза
 
 
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