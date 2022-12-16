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ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией - РИА Новости, 16.12.2022
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ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией
ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией - РИА Новости, 16.12.2022
ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией
ЕС в новом пакете санкций против России расширяет экспортные ограничения, связанные с авиацией и космической отраслью, распространив запрет на поставки в РФ... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:55
2022-12-16T16:29
евросоюз
россия
в мире
санкции в отношении россии
экономика
совет евросоюза
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС в новом пакете санкций против России расширяет экспортные ограничения, связанные с авиацией и космической отраслью, распространив запрет на поставки в РФ авиационных двигателей и деталей, в том числе для беспилотников, говорится в заявлении Совета Евросоюза.В ЕС отмечают, что таким образом "с настоящего момента будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая может поставлять дроны в Россию".
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евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии, экономика, совет евросоюза
Евросоюз, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Экономика, Совет Евросоюза
15:55 16.12.2022 (обновлено: 16:29 16.12.2022)
 
ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией

Евросоюз расширит запрет на экспорт в Россию авиационных двигателей и деталей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС в новом пакете санкций против России расширяет экспортные ограничения, связанные с авиацией и космической отраслью, распространив запрет на поставки в РФ авиационных двигателей и деталей, в том числе для беспилотников, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты", - указывается в заявлении.
В ЕС отмечают, что таким образом "с настоящего момента будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая может поставлять дроны в Россию".
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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