https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839214493.html

ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией

ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией - РИА Новости, 16.12.2022

ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией

ЕС в новом пакете санкций против России расширяет экспортные ограничения, связанные с авиацией и космической отраслью, распространив запрет на поставки в РФ... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:55

2022-12-16T15:55

2022-12-16T16:29

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экономика

совет евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. ЕС в новом пакете санкций против России расширяет экспортные ограничения, связанные с авиацией и космической отраслью, распространив запрет на поставки в РФ авиационных двигателей и деталей, в том числе для беспилотников, говорится в заявлении Совета Евросоюза.В ЕС отмечают, что таким образом "с настоящего момента будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и любую третью страну, которая может поставлять дроны в Россию".

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839069963.html

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евросоюз, россия, в мире, санкции в отношении россии, экономика, совет евросоюза