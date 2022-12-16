https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839204229.html

Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе - РИА Новости, 16.12.2022

Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T15:27

2022-12-16T15:27

2022-12-16T16:49

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

александр новак

австралия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала она в ходе пресс-конференции.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), александр новак, австралия, евросоюз