https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839204229.html
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе - РИА Новости, 16.12.2022
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе
Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:27
2022-12-16T15:27
2022-12-16T16:49
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
александр новак
австралия
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала она в ходе пресс-конференции.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), александр новак, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Александр Новак, Австралия, Евросоюз
15:27 16.12.2022 (обновлено: 16:49 16.12.2022)
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе
Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе