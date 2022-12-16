Рейтинг@Mail.ru
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе - РИА Новости, 16.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839204229.html
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе - РИА Новости, 16.12.2022
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе
Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T15:27
2022-12-16T16:49
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
александр новак
австралия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала она в ходе пресс-конференции.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221216/inflyatsiya-1839197522.html
россия
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), александр новак, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Александр Новак, Австралия, Евросоюз
15:27 16.12.2022 (обновлено: 16:49 16.12.2022)
 
Центробанк учтет нефтяные санкции в февральском макропрогнозе

Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Центробанк учтет нефтяные санкции против России в своем февральском макропрогнозе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний. В этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
15:14
Набиуллина спрогнозировала замедление годовой инфляции
 
ЭкономикаЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Александр НовакАвстралияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала